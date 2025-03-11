Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии по развитию ВЭБ.РФ

Губернатор Челябинской области представил предложения по улучшению механизмов поддержки регионов

Сегодня, 11 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии по развитию ВЭБ. РФ, прошедшей под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сессия была посвящена обсуждению новой стратегии группы ВЭБ. РФ до 2030 года.

Михаил Мишустин подчеркнул важность надежной финансовой системы для достижения национальных целей, отметив ключевую роль институтов развития, таких как ВЭБ. РФ, в привлечении частных инвестиций в приоритетные для страны сферы. Он акцентировал внимание на необходимости реализации масштабных проектов в высокотехнологичной промышленности, инфраструктуре и социальной сфере, основанных на государственно-частном партнерстве и направленных на улучшение качества жизни граждан. При этом, были отмечены такие важные аспекты, как модернизация школ, развитие общественного транспорта, обновление инфраструктуры аэропортов и обеспечение доступа к высокоскоростному интернету и качественным коммунальным услугам.

Алексей Текслер выступил с рядом предложений, особо отметив значимость «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ. РФ и поддержки проектов государственно-частного партнерства для регионов. В качестве примера он привел строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области в формате концессионного соглашения.

«С помощью Фабрики проектного финансирования по всей стране реализуются масштабные капиталоемкие проекты. Более 80% проектов Фабрики приходится на дотационные регионы. Благодаря работе ВЭБа и соответствующему финансированию со стороны Правительства, фактически в регионах создается новая экономическая база», — добавил Алексей Текслер.