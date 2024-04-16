Алексей Текслер принял участие в разработке критериев качества инфраструктуры в регионах

К реализации нацпроектов необходимо привлекать частный бизнес

Сегодня, 16 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», сообщили в правительстве региона.

Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», обсудил с участниками Госсовета предложения по формированию нового национального проекта.

Обсуждение прошло под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра строительства РФ Ирека Файзуллина и главы Татарстана Рустама Минниханова. В заседании участвовали члены Совета Федерации, Госдумы РФ, главы субъектов, представители федеральных и региональных органов власти.

Игорь Левитин уточнил, что комиссия должна определить систему управления в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». В своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил разработать программы развития не менее двух тысяч российских населенных пунктов. Их развитие войдет в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Опорными населенным пунктами могут стать городские агломерации и села во всех всех субъектах РФ. Правительству необходимо определить их перечень, утвердить и реализовать программы по их развитию в рамках нового нацпроекта.

«В ближайшие годы нужно кардинально повысить качество инфраструктуры в регионах. Эту задачу по поручению Президента призван решить новый национальный проект. Опорные пункты будут в приоритете, и, как следствие, мы тщательно должны подойти к их отбору. В частности, внимательно нужно отнестись к вопросу уточнения критериев определения этих опорных пунктов. Также подход к финансированию мероприятий национального проекта должен быть комплексным. Должна быть увязка всех действующих программ и различных источников финансирования. Нужна консолидация всех ресурсов. Необходимо привлекать частный бизнес к реализации нацпроектов», — отметил Алексей Текслер.