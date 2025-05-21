Алексей Текслер представил ключевые инвестпроекты в промышленности вице‑премьеру РФ Денису Мантурову

Также губернатор привел итоги стратегии развития

Челябинская область предпринимает максимальные усилия для выполнения задач, поставленных президентом России в сфере развития промышленности, активно занимается развитием новых компетенций, сообщил глава региона на встрече с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым.

Южноуральский губернатор представил вице-премьеру РФ Денису Мантурову итоги промышленного развития Челябинской области и ключевые инвестпроекты.

«ВРП за пять лет вырос в 1,9 раза, до 2,9 триллиона рублей, объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 549,1 миллиарда рублей, что на 124,6% больше, чем в 2018 году. Это доказывает эффективность реализуемой стратегии развития», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он отметил, что Южный Урал активно занимается в том числе внедрением роботизации: в Челябинске открыт первый в стране завод роботов, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Сейчас предприятие совместно с ведущим вузом региона готовит специалистов в этом направлении на базе колледжей, техникумов и школ.

Еще одной точкой роста станет Особая экономическая зона. Ее создание позволит привлечь значительные инвестиции, стимулировать развитие экономики. В рамках ОЭЗ в регионе будет создан кластер современных, высокотехнологичных, в том числе роботизированных производств, который сможет внести весомый вклад в достижение технологического суверенитета. В настоящее время идет работа с потенциальными инвесторами по заключению соглашений.

Среди обсуждаемых на встрече ключевых инвестпроектов, реализуемых в Челябинской области, были названы завод минеральных удобрений в Карабаше, цинковый завод в Верхнем Уфалее, завод тяжелого машиностроения и завод прокатных валков в Магнитогорске, комплекс преобразовательной техники в Сосновском округе и завод фронтальных погрузчиков в Челябинске.

Особое внимание было уделено развитию оборонно-промышленного комплекса. Алексей Текслер подчеркнул, что вопросы выполнения гособоронзаказа находятся на особом контроле.

Особое внимание было уделено развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе. Алексей Текслер подчеркнул, что вопросы выполнения гособоронзаказа находятся на особом контроле.