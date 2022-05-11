Алексей Текслер предложил ввести новые льготные кредиты для бизнеса

В нынешних экономических условиях важна помощь концессионерам

Концессии и проекты государственно-частного партнерства важно обеспечить льготными кредитами. С таким предложением выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Это и другие предложения по поддержке экономики в условиях санкций глава региона озвучил на заседании федерального штаба по антикризисным мерам под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Поддержка концессий и проектов ГЧП льготными кредитами поможет расширению внутреннего производства, считает Алексей Текслер. К тому же по этим направлениям сейчас большой спрос от разных отраслей экономики.

«Ключевое сейчас — запустить инвестиционный цикл, для этого экономике нужен доступный кредит», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер предложил разрешить изменять условия концессионных соглашений по аналогии с государственными и муниципальными контрактами. Речь идет, в частности, о транспортных концессиях. Такая заключена в Челябинске для обновления троллейбусного парка и инфраструктуры.

«Мы знаем, что прорабатываются дополнительные изменения в постановление правительства РФ, которые регулируют вопросы в процедуре изменения соглашения по концессии из-за удорожания стоимости строительных материалов, однако по-прежнему неясно, как быть с транспортными концессиями. Подвижной состав — это не строительный ресурс, поэтому просим дополнительно проработать эти вопросы. Большое количество обращений из многих регионов, очень актуальная тема», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона считает важным запуск программы льготного инвестиционного кредитования для реализации инвестпроектов в промышленности и других сферах. В этом случае могут использоваться механизмы фондирования банков от Банка России. Еще одно нужное направление — обеспечение инвесткредитов гарантиями ВЭБ.РФ.

«Данная программа запущена на завершение уже начатых проектов. Просим рассматривать вопросы о возможности запуска новых проектов, в том числе с привлечением проектного финансирования и создания соответствующих проектных компаний для этих задач», — пояснил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор предложил изменить льготные кредитные программы для малого и среднего бизнеса. С учетом снижения ключевой ставки Банком России их нужно модифицировать по принципу «ключ-минус».