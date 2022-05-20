Алексей Текслер предложил продлить действие льгот по кредитам для бизнеса до 2023 года

Губернатор Челябинской области озвучил идеи по поддержке экономики на совещании с министром экономики РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр экономического развития РФ Максим Решетников провели совещание по итогам заседания федерального штаба по антикризисным мерам. На встрече обсуждались вопросы реализации предложений по поддержке экономики, сформированные комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которую возглавляет Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Среди предложений комиссии одно из основных — усовершенствование программ льготного кредитования системообразующих предприятий, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В ближайшее время запустят программы льготного кредитования системообразующего бизнеса в пяти отраслях: строительстве, ЖКХ, ИТ, транспорте и энергетике. Ответственные ведомства уже доводят для этого деньги до банков», — отметил Максим Решетников.

Алексей Текслер предложил продлить действие льготных программ кредитования на следующий год. По мнению губернатора, это поможет бизнесу более уверенно прогнозировать свою работу.

«Действующие программы работают, и это хорошо, но при определенной донастройке они могли бы работать более активно. Во-первых, необходимо снижение ставок вслед за снижением ключевой ставки. Во-вторых, нужно уже сейчас планировать продление программ на следующий год. И бизнесу будет спокойнее прогнозировать следующий год. Кроме того, стоит предусмотреть возможность использования возобновляемых кредитных линий, благодаря чему предприятия смогут более гибко управлять кредитным портфелем. А у нас появится возможность экономить бюджетные средства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельно Алексей Текслер обратил внимание на программу кредитования в аграрно-промышленном комплексе.

«Донастройка по отдельным, уже запущенным программам точно нужна и возможна. Мы согласны с тем, что по программе кредитования АПК критерии отбора компаний можно сделать мягче», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

«Максимальный размер краткосрочных кредитов в разрезе регионов сейчас не превышает 500 млн рублей при предельном уровне таких кредитов в 1 миллиард рублей. Для серьезного бизнеса и то и другое не много, поэтому предлагаем рассмотреть вопрос увеличения этих показателей вдвое с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований», — пояснил руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

По мнению губернатора, предприятия сейчас, как никогда, нуждаются в доступных инвестиционных кредитах. Ставка для бизнеса не должна превышать 7—8% годовых. Чтобы это стало возможным, необходима разработка механизмов фондирования банков со стороны ЦБ РФ.

«Нужен запуск нового инвестиционного цикла, экономике нужны доступные инвесткредиты для всех отраслей, и для концессий, и для ГЧП, и для обычных инвестиционных проектов. Максимальная ставка для предприятий под инвестпроекты в нынешних условиях должна быть фиксированной и составлять не более 7—8%. И она должна быть долгосрочной. Инвесткредит под разумные проценты должен быть доступен через всю банковскую сеть, и для этого, на наш взгляд, нужно специальное фондирование Банка России», — уточнил Алексей Текслер.

По итогам совещания Максим Решетников и Алексей Текслер договорились повторно обсудить наработки по обсуждаемым вопросам на следующей неделе.