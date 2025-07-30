Алексей Текслер предложил направлять в региональные бюджеты часть табачных акцизов

По его мнению, это поможет эффективнее бороться с теневым рынком табака

В России предлагается направлять часть акцизов с табака в региональные бюджеты. Инициатива прозвучала на заседании комиссии Госсовета «Экономика и финансы», в ходе которого обсуждался проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

«Законопроект направлен на решение проблемы серого рынка табака. Лицензирование поможет бороться с контрафактом. Оптовой торговлей займется федеральная структура, розничной — региональные органы власти. Есть общее понимание необходимости этого закона. Дискуссия с Минфином идет вокруг акцизов на табак», — прокомментировал председатель комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он полагает, что реализация его предложения о поступлении части пошлины в регбюджеты поможет субъектам увеличить доходы, эффективнее бороться с контрафактом и легализовать рынок табака, что в итоге увеличит налоговые поступления как в федеральный, так и в региональные бюджеты.