Алексей Текслер поручил разработать меры поддержки экономики Челябинской области

Финансовый блок готовится субсидировать ключевую ставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд поручений в ходе аппаратного совещания, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава региона обратился к экономическому блоку, Минфину и Минстрою. В связи с изменением экономической ситуации на фоне санкций чиновникам рекомендовали расставить приоритеты по бюджетным тратам.

Экономическому блоку регионального правительства Алексей Текслер поручил провести мониторинг работы системообразующих предприятий и разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Особое внимание необходимо уделить сохранению занятости. Для обеспечения продовольственной безопасности в Челябинской области будут постоянно будут проверять запасы продуктов и следить за ценами. В числе приоритетных задач — поддержка экспорта, адресная работа с инвесторами, корректировка проектов с учетом импортозамещения.

Министерству финансов Челябинской области поручено уточнить доходную базу бюджета, подготовиться к его возможной корректировке. Приоритет — текущие социальные обязательства и национальные проекты. Новые расходы будут утверждаться только по особым решениям.

«Мы не планируем корректировать утвержденный бюджет, пока это вопрос приоритезации. Эту задачу надо выполнить. Понятно, что есть расходы, которые точно будем оптимизировать, — проведение форумов, командировок. Абсолютный приоритет — текущие социальные обязательства и социальные проекты. Отдельное внимание — новым расходам. Их открываем по отдельным поручениям», — заявил Алексей Текслер.

Также губернатор призвал финансовый блок подготовиться к субсидированию растущей ключевой ставки.

Строительство социальных учреждений останавливаться не будет. Алексей Текслер поручил просчитать удорожание смет проектов из-за санкций и не допустить отставания по срокам. Особое внимание — ремонтам школ, строительству больниц и ФАПов.