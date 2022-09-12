Алексей Текслер поручил держать на контроле реализацию промышленной ипотеки

По словам главы региона, механизм позволит бизнесу реализовывать интересные проекты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на аппаратном совещании с членами правительства поднял вопрос участия бизнеса в программе промышленной ипотеки. Глава региона поручил областному Минпрому и его главе Павлу Рыжему продвигать меру поддержки среди малых и средних промышленных предприятий.

Как сообщили в региональном правительстве, в приоритете — импортозамещающие и импортоопережающие предприятия.

«Благодаря промышленной ипотеке нашим малым и средним предприятиям можно реализовывать большие и интересные проекты. Прошу держать вопрос на особом контроле и докладывать о реализации этих программ», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, о запуске промышленной ипотеки председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 5 сентября. Ранее соответствующую инициативу предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, в регионе много промышленных территорий и есть потребность в запуске новых проектов.

7 сентября Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки. Инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости, оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширению производства, создать новые рабочие места.

Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже — 3% годовых. Максимальная сумма кредита составит 500 млн рублей.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий призвал промышленников ознакомиться с проектом и дать обратную связь напрямую в Минпромторг РФ или через региональное министерство.