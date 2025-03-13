Алексей Текслер поддержал инициативы и озвучил новые задачи отрасли ЖКХ

В Челябинской области запустили комплексное совершенствование сферы

Алексей Текслер поддержал инициативы по совершенствованию сферы ЖКХ и выступил с новыми предложениями. Заявления губернатор сделал на первом региональном форуме-практикуме «ЖКХ в развитии». Это мероприятие станет ежегодным, будет помогать профессиональному общению и обмену практиками, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Руководитель области одобрил создание в регионе научно-технического совета с привлечением экспертов, специалистов из вузов, проектных и ресурсоснабжающих организаций для выбора оптимальных решений по реконструкции коммунальных объектов. Губернатор считает необходимым проработать возможность применения в отрасли типовых проектных решений, что значительно снизит стоимость проектирования и строительства объектов ЖКХ.

Алексей Текслер поддержал идею рассмотреть целесообразность создания отдельного федерального проекта по модернизации ЖКХ в малых населенных пунктах. Также важно поэтапно цифровизировать отрасль, использовать портал «Госуслуги» для реализации технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Перспективной выглядит практика создания корпоративных кафедр и лабораторий предприятий ЖКХ в учреждениях высшего и среднего профессионального образования — по аналогии с проектами промышленников для решения кадровых проблем.

«Считаю, что сегодня это одна из важных задач для министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства образования и науки Челябинской области. Коллеги, давайте серьезно займемся кадрами в сфере ЖКХ. Этой теме уделяли минимальное внимание, и, мне кажется, эту ситуацию надо разворачивать. Ставлю вам эту задачу и прошу ее в обязательном порядке выполнить»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Представленной на форуме программой «Большой ремонт 74» предусмотрены повышение квалификации персонала коммунальных служб и улучшение системы управления и контроля за работой объектов.

«Новым приоритетом станет развитие цифровизации в коммунальной сфере. Усилим контроль за работой коммунальщиков, повысим уровень информированности людей о деятельности организаций и систем ЖКХ. Будет обеспечена прозрачность ценообразования на профильные услуги и оценки их качества. К этому прошу быть всем готовыми. Особое внимание уделим работе управляющих организаций, проревизируем их работу, в том числе проанализируем целесообразность такого большого количества. Сейчас на территории Челябинской области действует 530 управляющих организаций. Это больше, чем в Москве»,— отметил губернатор.

Подготовлены предложения по усилению требований к материально-техническому обеспечению управляющих организаций, применению ими профессиональных стандартов, квалификации работников и минимальной штатной численности. Соблюдение этих положений станет обязательным условием для профильной деятельности.

Также обсуждается увеличение срока работы по управлению многоквартирными домами с одного года до трех лет, чтобы назначенная УК точно понимала, что должна заниматься возложенными на нее задачами.