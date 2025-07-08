Алексей Текслер оценил совместную работу челябинских и свердловских промышленников

Взаимодействие предпринимательских сообществ регионов губернатор обсудил с главой СПП Свердловской области

Южноуральский губернатор Алексей Текслер высоко оценил сотрудничество челябинских и свердловских промышленников за последние два года. Актуальные вопросы взаимодействия предпринимательских сообществ соседних регионов он обсудил на встрече с президентом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Пумпянским на «Иннопроме-2025».

Среди прочего стороны обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве, которое соответствующие объединения заключили в марте 2023 года. Среди основных направлений такого взаимодействия — улучшение инвестиционного климата, совместное продвижение значимых инвестиционных и общественных проектов, интеграция свердловского и южноуральского бизнеса, усиление межрегиональной кооперации.

По словам Алексея Текслера, соглашение, подписанное в марте прошлого года, уже приносит ощутимые результаты:

«Я уверен, что совместная работа по улучшению инвестиционного климата, реализации масштабных проектов и развитию межрегиональной кооперации позволит нам добиться еще больших успехов. Объединяя усилия, мы создаем мощный синергетический эффект, который позитивно скажется на экономическом развитии обоих регионов и повысит их конкурентоспособность на федеральном и международном уровнях».