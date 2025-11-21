Алексей Текслер оценил производство техники для работы в экстремальных условиях

Предприятие — один из флагманов регионального машиностроения

Губернатор Алексей Текслер во время рабочего визита в Миасский городской округ посетил производственную площадку предприятия «АМТ Н. В.». Глава региона ознакомился с полным циклом создания грузовой и специальной техники, которая известна своей надежностью в самых суровых условиях, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Предприятие — один из флагманов регионального машиностроения. Завод специализируется на проектировании, производстве и испытаниях самосвалов, седельных тягачей, сортиментовозов и другой спецтехники. Автомобили адаптированы к сложным условиям эксплуатации: техника способна работать при экстремально низких температурах до −60° и преодолевать бездорожье.





Современный производственный комплекс состоит из нескольких цехов. Там собирают рамы и производят надстройки, идет сварка кабин, их сборка и покраска. Также работает линия катафорезного грунтования, автосборочный и испытательный комплексы.





Мощности предприятия позволяют выпускать до 5000 автомобилей в год различной грузоподъемности — от 12 до 130 тонн.

Алексей Текслер отметил важность развития таких высокотехнологичных производств в регионе, которые не только обеспечивают импортозамещение, но и создают качественную продукцию для работы в самых требовательных условиях.





Губернатор обратил внимание на целесообразность создания внутрирегиональной кооперации с участием АМТ и других предприятий. Он отметил, что это будет уникальный проект в масштаб страны.