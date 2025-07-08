Алексей Текслер оценил инновации Сбера на «Иннопроме‑2025»

Главу региона удивили передовые разработки банка и потенциал технологий искусственного интеллекта

На промышленной выставке «Иннопром-2025» губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с передовыми разработками Сбера. В ходе встречи с вице-президентом Сбербанка Петром Колтыпиным обсуждались перспективы сотрудничества региона с компанией. Губернатор высоко оценил потенциал представленных технологий искусственного интеллекта, уже применяемых в различных отраслях, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул практическую значимость решений Сбера в таких областях, как дистанционная медицина, системы умного дома и аналитика для бизнеса. Он выразил заинтересованность в масштабировании успешных проектов на территории Челябинской области и дальнейшем сотрудничестве со Сбером для внедрения инноваций.

«Сбер на „Иннопроме“ показал конкретные решения в области дистанционной медицины, умных устройств для дома и продвинутой аналитики для бизнеса. Они уже сейчас применяются и приносят ощутимую пользу. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве со Сбером для масштабирования успешных проектов и внедрения новых инноваций в нашем регионе», — подчеркнул губернатор.

На стенде Сбера были представлены различные разработки. Так, например, в сфере здравоохранения электронные тонометры с передачей данных врачу от СберЗдоровье, «умные камеры здоровья» для дистанционной диагностики ЛОР-органов, а также медицинский помощник GigaDoc, способный по фотографии определить ряд параметров здоровья и возможные риски заболеваний.

Для умного дома SberDevices продемонстрировала систему управления энергопотреблением и безопасностью жилья, которую можно было протестировать на месте. Бизнесу Сбер предложил сразу несколько полезных решений. Сервис GigaChat помогает компаниям быстрее обрабатывать документы и анализировать данные. Продукты СберАналитики предоставляют компаниям возможность глубже изучать рынки и конкурентов, а также эффективно находить новых клиентов.

Петр Колтыпин подчеркнул, что Сбер фокусируется на создании решений, которые интегрируются в повседневную жизнь, делая ее безопаснее, умнее и устойчивее.

«Мы показываем, как искусственный интеллект меняет модель взаимодействия человека с домом, городом, позволяет предприятиям сокращать издержки, увеличивать производительность. Регионам цифровые инструменты Сбера помогают создавать новые точки роста», — добавил Петр Колтыпин.