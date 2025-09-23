Алексей Текслер открыл дилерский центр «КамАЗ» в Челябинске

Это первый за пределами Москвы комплекс в новом формате

Новый дилерский центр «КамАЗ» открылся на Троицком тракте в Челябинске. Это первый комплекс, построенный в новом формате за пределами Москвы. На церемонии открытия присутствовали губернатор Алексей Текслер и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Современный дилерский центр имеет ремонтную зону для девяти грузовиков и полуприцепов. Комплекс оснащен новым технологическим оборудованием, в том числе для выявления неисправностей на ранних стадиях. Обустроены гостиница и столовая. Есть выездная техпомощь. Запуск центра позволяет организовать 90 новых рабочих мест.

«В Челябинской области более 30% коммерческого транспорта — это автомобили „КамАЗ“. Открытие сервисного дилерского центра по-настоящему легендарного автопроизводителя позволит более качественно и эффективно содержать эту технику. Она будет приносить больше пользы для экономики и развития нашего региона», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что Челябинская область будет и дальше развивать кооперационные связи с автопроизводителем, в том числе поставляя большое количество комплектующих.

Челябинскую область и автомобильный завод связывают давние отношения. Еще в советское время на строительство гиганта уезжали южноуральцы-комсомольцы.

«В следующем году будет 50-летний юбилей. Вместе отметим этот большой праздник знакового автомобильного завода», — добавил губернатор.

Генеральный директор КамАЗа высоко оценил сотрудничество с Челябинской областью, назвав регион экономически развитым.

«Есть кооперация с предприятиями. Они очень отзываются на наши требования, задачи. Стремятся сделать вместе с нами технику, которая должна быть лучше, чем сегодня», — отметил Сергей Когогин.

Открытие нового сервисного центра улучшит обслуживание техники «КамАЗ», в том числе на междугородных и международных перевозках.

Инвестором выступила компания «Бовид-трак». С поддержкой инвестиционного блока центра «Мой бизнес» инвестор без торгов получил в аренду дополнительный земельный участок от муниципалитета.

«Как говорит Сергей Анатольевич, это пока лучший проект в России. Поэтому мы идем вперед и не останавливаемся. Самое главное, чтобы все стабильно работало», — сказал Борис Видгоф.

В создание центра вложили более 1 миллиарда рублей. Построили его раньше срока.



