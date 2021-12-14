Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое годовое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». В мероприятии приняли участие секретарь Госсовета Игорь Левитин и министр финансов РФ Антон Силуанов, а также представители Совета Федерации, Государственной думы, Счетной палаты, регионов РФ. Алексей Текслер подвел итоги работы комиссии, озвучив ее инициативы, которые уже нашли поддержку на федеральном уровне, а также обозначил планы работы на будущий год, сообщает пресс-служба областного правительства.
В 2021 году при участии комиссии были подготовлены предложения, которые нашли отражение в поручениях президента Владимира Путина. Речь идет о реструктуризации долгов регионов и предоставлении в 2021—2023 годах инфраструктурных бюджетных кредитов.
Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил взаимодействие правительства и Минфина РФ с Госсоветом.
«Мы совместно принимаем решения по настройке бюджетов, бюджетной системы, стараемся решать вопросы субъектов, которые возникают. Сегодняшнее обсуждение показало, что это взаимодействие очень эффективно», — отметил Антон Силуанов.
Его поддержал Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».
«У нас очень конструктивное взаимодействие. Мы ставим непростые вопросы и получаем поддержку. Так, были поддержаны важные инициативы по реструктуризации коммерческих долгов. Это большое бремя для субъектов. Решен вопрос с реструктуризацией бюджетных кредитов, что является дополнительной помощью регионам во время пандемии. Было принято решение по нашей инициативе по индексации дотации на выравнивание. Речь идет о поддержке регионов, прошедших порог бюджетной обеспеченности. К ним относится и Челябинская область. Все это помогает нам строить бюджетные планы с дополнительной поддержкой со стороны федерации», — подчеркнул губернатор Челябинской области.
На будущий год в планах комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» — реализация поставленной президентом РФ задачи повышения долгосрочной финансовой устойчивости бюджетов субъектов РФ для реализации проектов развития.
«Мы разработали рекомендации по повышению сбалансированности бюджетной системы и увеличению финансово устойчивых и финансово самостоятельных субъектов РФ. Это повышение доходных возможностей регионов, оптимизация распределения расходных полномочий между федерацией и субъектами, дальнейшее развитие системы предоставления межбюджетных трансфертов, реформирование долговой политики на региональном уровне, а также повышение роли бюджетных инвестиций», — добавил Алексей Текслер.
Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов выразил благодарность Алексею Текслеру.
«Алексей Леонидович, ваша работа как главы комиссии заслуживает глубокого уважения и восхищения. Вы много времени и сил уделили важной и сложной теме – повышению финансовой устойчивости и самодостаточности субъектов Российской Федерации, от имени палаты регионов я говорю вам большое спасибо», — сказал Анатолий Артамонов.
Алексей Текслер возглавил комиссию Госсовета по экономике в марте 2020 года. Ранее ею руководил экс-глава Пермского края Максим Решетников, который получил пост министра экономического развития РФ.