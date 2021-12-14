Алексей Текслер определил цели на 2022 год для экономической комиссии Госсовета

Губернатор Челябинской области провел итоговое заседание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое годовое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». В мероприятии приняли участие секретарь Госсовета Игорь Левитин и министр финансов РФ Антон Силуанов, а также представители Совета Федерации, Государственной думы, Счетной палаты, регионов РФ. Алексей Текслер подвел итоги работы комиссии, озвучив ее инициативы, которые уже нашли поддержку на федеральном уровне, а также обозначил планы работы на будущий год, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2021 году при участии комиссии были подготовлены предложения, которые нашли отражение в поручениях президента Владимира Путина. Речь идет о реструктуризации долгов регионов и предоставлении в 2021—2023 годах инфраструктурных бюджетных кредитов.

Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил взаимодействие правительства и Минфина РФ с Госсоветом.

«Мы совместно принимаем решения по настройке бюджетов, бюджетной системы, стараемся решать вопросы субъектов, которые возникают. Сегодняшнее обсуждение показало, что это взаимодействие очень эффективно», — отметил Антон Силуанов.

Его поддержал Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

«У нас очень конструктивное взаимодействие. Мы ставим непростые вопросы и получаем поддержку. Так, были поддержаны важные инициативы по реструктуризации коммерческих долгов. Это большое бремя для субъектов. Решен вопрос с реструктуризацией бюджетных кредитов, что является дополнительной помощью регионам во время пандемии. Было принято решение по нашей инициативе по индексации дотации на выравнивание. Речь идет о поддержке регионов, прошедших порог бюджетной обеспеченности. К ним относится и Челябинская область. Все это помогает нам строить бюджетные планы с дополнительной поддержкой со стороны федерации», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

На будущий год в планах комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» — реализация поставленной президентом РФ задачи повышения долгосрочной финансовой устойчивости бюджетов субъектов РФ для реализации проектов развития.

«Мы разработали рекомендации по повышению сбалансированности бюджетной системы и увеличению финансово устойчивых и финансово самостоятельных субъектов РФ. Это повышение доходных возможностей регионов, оптимизация распределения расходных полномочий между федерацией и субъектами, дальнейшее развитие системы предоставления межбюджетных трансфертов, реформирование долговой политики на региональном уровне, а также повышение роли бюджетных инвестиций», — добавил Алексей Текслер.

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов выразил благодарность Алексею Текслеру.

«Алексей Леонидович, ваша работа как главы комиссии заслуживает глубокого уважения и восхищения. Вы много времени и сил уделили важной и сложной теме – повышению финансовой устойчивости и самодостаточности субъектов Российской Федерации, от имени палаты регионов я говорю вам большое спасибо», — сказал Анатолий Артамонов.

Алексей Текслер возглавил комиссию Госсовета по экономике в марте 2020 года. Ранее ею руководил экс-глава Пермского края Максим Решетников, который получил пост министра экономического развития РФ.