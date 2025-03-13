Алексей Текслер объявил о старте масштабной программы модернизации ЖКХ Челябинской области

В рамках «Большого ремонта 74» заменят изношенные сети и оборудование

Сегодня, 13 марта, губернатор Алексей Текслер на пленарном заседании регионального форума-практикума «ЖКХ в развитии» объявил о старте масштабной программы модернизации ЖКХ Челябинской области. Ее назвали «Большой ремонт 74». Основная цель — заменить изношенные сети и устаревшее оборудование в коммунальной сфере, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Удалось остановить деградацию комплекса ЖКХ. Но износ сетей все еще высокий — 53%. Мы прекрасно понимаем масштаб отраслевых проблем, копившихся годами. Настало время запустить масштабную программу модернизации ЖКХ. Она комплексная, охватит все муниципалитеты с приоритетом городов с высокой плотностью многоквартирных домов и протяженностью коммунальных сетей. Наша задача — улучшить качество жизни населения», — отметил Алексей Текслер.

В рамках «Большого ремонта 74» заменят изношенные сети и оборудование. Впервые отдельное внимание уделят системе водоснабжения и водоотведения. До 2030 года планируется модернизировать 1485 объектов. На обновление инфраструктуры в 2025 году направят 13 миллиардов рублей, модернизируют 383 объекта коммунальной инфраструктуры.





Крупные проекты этого года — реконструкция очистных сооружений Челябинска, строительство котельной в микрорайоне Никельщиков Верхнего Уфалея, реконструкция котельной поселка Метлино Озерска. Кроме того, в текущем году заменят 482,7 километра сетей. В Челябинске завершается работа по знаковому для самой южноуральской столицы, а также для Копейска, Еманжелинска, Коркино и Сосновского района объекта. Это станция ультрафиолетовой очистки на водозаборе, которая повысит качество питьевого водоснабжения для жителей этих муниципалитетов.

Продолжается капитальный ремонт магистрального водовода от Шершневского водохранилища до Коркино. Запущен масштабный проект по строительству трех новых источников теплоснабжения в военном городке в Чебаркуле. Запланировали завершение реконструкции четырех очистных сооружений водоотведения в Челябинском, Миасском, Карабашском, Верхнеуфалейском городских округах. Идет проектирование пяти очистных сооружений канализации в Копейском городском округе, Ашинском, Еманжелинском, Карталинском районах и Саткинском округе.





Запущенная Алексеем Текслером программа «Большой ремонт 74» повысит качество жизни населения региона за счет обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития коммунального сектора. Модернизация охватит все муниципалитеты региона с приоритетом для городов с высокой плотностью многоквартирных домов и протяженностью сетей.





За последние пять лет в модернизацию ЖКХ Челябинской области уже инвестировано 28,3 миллиарда рублей — в 2,5 раза больше, чем в период с 2011 по 2018 годы. Этот значительный объем инвестиций позволил отремонтировать более 2000 километров инженерных сетей, построить 3000 километров сетей газораспределения и запустить 24 новых источника теплоснабжения.

В результате удалось существенно снизить аварийность и улучшить качество услуг для более чем 600 тысяч жителей региона. Новая программа позволит нарастить темп непрерывных улучшений в сфере ЖКХ и значительно снизить долю изношенного оборудования и сетей. От работы жилищно-коммунального хозяйства во многом зависят составляющие качества жизни — комфорт, тепло, уют, безопасность, а в конечном счете здоровье и благополучие южноуральцев. Стабильность в отрасли сказывается и на развитии малого и среднего бизнеса, уверенной деятельности в социальной сфере