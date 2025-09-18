Алексей Текслер обсудил экономический рост регионов на финансовом форуме в Москве

Губернатор Челябинской области выразил мысль, что бюрократические процессы влияют на рост инвестиций

В Москве завершилась 10-й по счету финансовый форум, в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона выступил спикером сессии «Региональные аспекты долгосрочного экономического роста». Одной из ключевых тем форума стало вопрос о реализации регионами инфраструктурных проектов. Алексей Текслер акцентировал внимание на практических аспектах, подчеркнув необходимость синхронизации бюджетного процесса с реальными сроками стройки, сообщает пресс-служба губернатора.

Главными темами форума стали устойчивость региональных финансов и эффективность инструментов развития в условиях быстро меняющейся экономики. Отдельный блок был посвящен механизму списания бюджетных кредитов. Ранее он был разработан на Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», поддержан президентом России, Госдумой и профильными ведомствами.

Главы субъектов и представители федеральных органов сошлись во мнении: механизм заработал, им уже пользуются регионы, но требуется техническая донастройка — упрощение учета расходов, автоматизация процедур и четкие правила, чтобы списание не приводило к возврату долга и росту дефицитов, а давало ресурсы для реальных инвестиций и улучшения качества жизни. Губернатор напомнил, что механизмом списания долга воспользовались уже 56 регионов, сумма списанного долга составила 169,5 млрд. рублей.

В части инфраструктурной повестки Алексей Текслер акцентировал внимание на синхронизации бюджетного процесса с реальными сроками стройки.

«Когда проект многолетний, изменения в его жизненном цикле неизбежны. Однако простые линейные проекты должны идти без сбоев и без лишней бюрократии. Но есть крупные проекты, крупные стройки, которые выходят за рамки трехлетнего цикла. В этих условиях нужны другие оценки», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также поддержал дальнейшую технологизацию и упрощение отчетности по инфраструктурным инструментам, развитие типовых решений и цифровых систем, в том числе в сфере закупок, а также комплексное бюджетное планирование, учитывающее реальную динамику доходов регионов и актуальные отраслевые тенденции.