Алексей Текслер назвал темы совместной работы Минэкономразвития РФ и комиссии Госсовета

Глава региона выступил в Москве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании коллегии Минэкономразвития РФ. На встрече обсудили итоги работы в 2024 году и планы на 2025-й, сообщает пресс-служба правительства региона. В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев, председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин.

Алексей Текслер назвал темы совместной работы Минэкономразвития РФ и комиссии Госсовета «Экономика и финансы», руководителем которой является:

«Донастройка» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В частности, возврат к федеральному финансированию центров «Мой бизнес» для сохранения единых подходов в поддержке МСП.

Повышение производительности труда, технологической оснащенности предприятий, внедрение роботизации, автоматизации и цифровизации.

Обеспечение экономики достаточным объемом финансовых ресурсов и ликвидности, поиск новых инструментов финансирования инвестиций в условиях санкций, в том числе с использованием цифрового рубля.





«Умный рост денежной массы абсолютно необходим под новые высокотехнологичные производства, где будет обеспечен максимальный рост производительности труда. Здесь Минэкономразвития вместе с комиссией могут совместно посмотреть предложения для дальнейшего обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, включая Центральный банк. Только так мы сможем добиться настоящего финансового суверенитета на всех уровнях, обеспечить реализацию нашей ключевой задачи, которую поставил президент, по созданию экономики предложения с опорой на наших собственных инвесторов, предпринимателей, инновационно-технологические решения и центры экономического роста»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также он представил результаты совместной работы по стимулированию социально-экономического развития регионов:

Разработка и реализация антисанкционных мер, включая поддержку малого и среднего бизнеса.

Разработка механизмов в сфере межбюджетных отношений, стимулирование государственных инвестиций, развитие преференциальных режимов и инструментов для развития инфраструктуры в регионах.

Обсуждение единого плана достижения национальных целей развития страны и обновленной стратегии пространственного развития.

Развитие креативной экономики как важного направления.

Особо Алексей Текслер выделил поддержку механизма списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит направить на нужды субъектов РФ более 3 триллионов рублей в ближайшие пять лет. Челябинская область направит почти 4 млрд рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, что позволит привлечь в экономику региона около 30 миллиардов рублей.





Кроме того, комиссия Госсовета поддержала продление индивидуальных программ развития до 2030 года регионов с невысоким уровнем бюджетной обеспеченности.

«Эти средства идут именно на развитие, на рост экономического потенциала субъектов. Работу нужно продолжать. Индексировать объем средств, которые направляются на реализацию этих программ. Президентом поставлена задача по снижению дифференциации между регионами с высокой и невысокой бюджетной обеспеченностью. Это принципиально важно для ускорения социально-экономического развития регионов, а не только традиционных точек роста»,— уточнил Алексей Текслер.

Александр Новак поблагодарил коллектив министерства и других участников за слаженную работу, отметив серьезные результаты по ключевым направлениям. Он подчеркнул высокую устойчивость российской экономики к санкционному давлению и беспрецедентные темпы роста ВВП, превышающие среднемировые. Дальнейшее повышение потенциала экономики должно идти через поддержку инвестиций, развитие рынка труда, технологический прогресс и улучшение институциональной среды.





Максим Решетников отметил достижения по диверсификации экономики и снижению зависимости от мировых рынков. Среди приоритетов на 2025 год — поддержка инвестиционной активности, развитие рынка труда и технологическое развитие.