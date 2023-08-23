Алексей Текслер назначил замминистра экономического развития Челябинской области

Им стал Илья Клюшин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра экономического развития региона. Им стал Илья Клюшин, который ранее занимал должность начальника управления развития малого и среднего предпринимательства в структуре ведомства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.



«Назначить Клюшина Илью Сергеевича заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в официальном документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания — 21 августа.

Ранее пост замминистра экономического развития Челябинской области занимала Елена Раевская. Место стало свободным после ее назначения первым замминистра.