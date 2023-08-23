Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра экономического развития региона. Им стал Илья Клюшин, который ранее занимал должность начальника управления развития малого и среднего предпринимательства в структуре ведомства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить Клюшина Илью Сергеевича заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в официальном документе.
Постановление вступает в силу со дня его подписания — 21 августа.
Ранее пост замминистра экономического развития Челябинской области занимала Елена Раевская. Место стало свободным после ее назначения первым замминистра.