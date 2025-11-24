Алексей Текслер на конференции в Госдуме предложил инструменты для технологического рывка

Губернатор Челябинской области выступил с инициативами по развитию промышленности и повышению производительности труда

В Москве в Государственной думе РФ прошла Межфракционная конференция «Приоритеты социально‑экономического развития России». Мероприятие объединило представителей всех фракций Госдумы, профильных министерств (Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минпромторг), Центробанка, а также ведущих экономистов‑ученых. Модератором дискуссии выступил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. В конференции принял участи губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», сообщает пресс-служба правительства региона.





Ключевая цель конференции — выработать рекомендации по переходу к новой модели экономики, основанной на принципах суверенитета, импортонезависимости, опережающего роста и повышения качества жизни граждан.

Алексей Текслер в докладе подчеркнул, что ориентиры развития страны заданы Майским указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Комиссия Госсовета активно участвовала в обсуждении приоритетов на ближайшую шестилетку, и ряд ее предложений уже заложен в нацпроекты. Среди них повышение производительности труда через промышленную роботизацию и сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов.





В своем выступлении Алексей Текслер обозначил взаимосвязанную цепочку экономических приоритетов.

«Все, что мы производим сегодня, — это результат инвестиций, которые были произведены вчера. Если мы хотим идти вперед, нужно наращивать инвестиции»,— отметил губернатор.

Вложения должны быть нацелены на технологическое развитие, а не просто на поддержание текущего уровня. При этом демография напрямую влияет на рынок труда и производительность в долгосрочной перспективе.

«Демография очень тесно связана с экономикой. Это основной ресурс любой страны. Мы должны вкладываться в будущее, инвестировать в качество жизни, поддерживать наши семьи с детьми. Тогда у людей будет уверенность в завтрашнем дне»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Одной из ключевых задач Алексей Текслер назвал рост производительности труда — неотъемлемый элемент экономического суверенитета. Для ее решения он предложил внедрить инвестиционный цифровой рубль — целевой инструмент с жестко регламентированным расходованием.

«Экономике нужны „3D‑деньги“ — длинные, дешевые и доступные. Сегодня основным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий, но для ускоренного развития необходимо кредитное плечо, тонко настроенное по отраслям. Это поможет запустить и ускорить создание необходимой стране промышленной продукции»,— пояснил губернатор.

Инвестиционный цифровой рубль он предложил использовать в высокотехнологичных отраслях, в первую очередь в промышленной робототехнике. Такой подход позволит целенаправленно финансировать инвестиционные проекты и снизить инфляционное давление.

Алексей Текслер напомнил, что президент поставил задачу увеличить количество промышленных роботов в России минимум в 10 раз в ближайшие годы. Инвестиционный цифровой рубль, по его мнению, станет гибким механизмом для достижения этой цели.

«Мы целевым образом будем направлять цифровой инвестиционный рубль на решение подобных задач, и, повышая производительность труда, будем влиять на факторы, которые снижают инфляцию. При тех задачах, которые перед нами стоят, только бюджетного рычага недостаточно»,— подчеркнул глава региона.