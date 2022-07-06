Алексей Текслер на Госсовете: нужно продолжать поддерживать регионы!

Губернатор провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы»

Поддержка регионов, развитие межбюджетных отношений, активизация экономической жизни — эти принципы должны быть заложены в бюджет РФ на 2023-й и последующие годы. Такие выводы прозвучали 6 июля на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» под председательством Алексея Текслера, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



По данным комиссии, в первые шесть месяцев 2022 года рост налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов составил 27,1 процента. Однако рост сконцентрирован в «сырьевых» субъектах Федерации. В большинстве других рост доходов сравним с инфляцией.

«Первое полугодие 2022 года регионы в целом закрыли неплохо, но во втором полугодии, особенно экспортоориентированные регионы, будут испытывать проблемы. Это связано с тем, что курс рубля достаточно низкий, для экспортеров это проблема: снижение выручки, рентабельности предприятий», — отметил Алексей Текслер.

Что касается курса рубля, то сегодня он напрямую касается налоговых поступлений в региональные бюджеты. Уже видно снижение налогов на прибыль от основных налогоплательщиков, которые работают на экспорт. А это, по словам Текслера, поднимает еще и вопрос занятости населения.

Главная задача сегодня — активизация экономической жизни, полагает губернатор.

«Для этого особенно важно сегодня не снижение, а, наоборот, наращивание бюджетных инвестиций, эффективное таргетирование курса рубля, дальнейшее снижение ключевой ставки, в целом наполнение экономики ликвидностью, в том числе через бюджетные и межбюджетные механизмы», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор озвучил ряд предложений, разработанных им самим, депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и другими членами комиссии. Большинство из них касается поддержки регионов в том или ином формате. Напомним, на федеральном уровне Алексей Текслер давно зарекомендовал себя как последовательный лоббист интересов субъектов Федерации.

«Регионы нужно поддерживать. Мы говорили об индексации дотаций на выравнивание. Плюс необходима, конечно, поддержка в виде субвенций на федеральные полномочия, переданные в регионы. И через субсидии и межбюджетные трансферты — реализация национальных целей. По сути все программы, которые реализуются в рамках нацпроектов, финансируются через механизм субсидий. Учитывая, что меняются и сметы на стройку, и ряд других обстоятельств, — здесь тоже необходима адресная поддержка», — считает Текслер.

Ранее Алексей Текслер от лица комиссии Госсовета уже озвучивал предложения по перераспределению доходных и расходных полномочий между бюджетами. В их числе — частичная передача акцизов на табак в бюджеты областей и краев и, наоборот, передача на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения. Сегодня губернатор напомнил о них.

«В более долгосрочном горизонте нужно с учетом различия уровня развития регионов постепенно формировать межбюджетное меню. Регионам с ограниченными возможностями предоставлять больше целевых средств, чтобы целенаправленно „подтягивать“ их. Устойчивым регионам, доказавшим свою эффективность в части умения развивать экономику и инвестировать, больше давать нецелевых средств. А „крепким“ регионам предлагать больше возвратных бюджетных кредитов под маленькие проценты на серьезные проекты», — предложил Алексей Текслер.

Еще одно важное предложение — продление ряда «антиковидных» решений, принятых в начале 2022 года. Это, например, разрешение регионам деньги, предназначенные для погашения бюджетных кредитов, направлять на реализацию нацпроектов.

«Будем работать с правительством, с Минфином над тем, чтобы развивать межбюджетные отношения, поддерживать регионы и те отдельные сферы, в которых сейчас есть вопросы — автопром, металлургию», — подвел итоги заседания комиссии Алексей Текслер.