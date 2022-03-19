Алексей Текслер: «Мы адаптируемся и продолжим работу на благо области»

В Абзаково прошло заседание регионального Союза промышленников и предпринимателей (СПП)

Заседание правления регионального Союза промышленников и предпринимателей еще месяц назад было бы, в общем, проходным, событием. Но в экономических условиях, формирующихся после введения масштабных санкций со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза, оно неожиданно приобрело едва ли не ключевое значение. Ведь в СПП представлены все крупные предприятия Челябинской области. И вполне логично, что пообщаться с ними приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который, с одной стороны, четко описал предложенные властями меры поддержки бизнеса, но с другой — попросил у бизнесменов максимальной социальной ответственности.



«Очень долго будет тяжело, но мы справимся», — так вкратце можно сформулировать речь Алексея Текслера, обращенную к ведущим бизнесменам региона. Региональное отделение союза промышленников и предпринимателей позитивно восприняло слова губернатора. А на ближайшие несколько лет вперед главным словом в лексиконе бизнеса Южного Урала, вероятно, станет «импортозамещение».





«Мы с вами понимаем основной вызов, который перед нами стоит... Соответственно, важно сохранить социальную стабильность в регионе. Нам важно, чтобы предприятия продолжили работу, и успешно, несмотря на все проблемы, которые сегодня существуют. Правительство многое делает в части поддержки наших предприятий, сохранения их занятости и функционирования. И еще есть та работа, которую мы ведем вместе с правительством Российской Федерации, по линии Госсовета. Мы там постоянно формулируем новые меры и в итоге они тоже попадают в правительственные решения. Задача, которая перед нами стоит — адаптироваться к тем новым правилам, которые у нас есть, сохранить бесперебойную работу предприятий», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона перечислил меры поддержки, уже разработанные региональным и федеральным правительством:

— восстановление транспортно-логистических цепочек, нарушенных санкциями;

— поддержка системообразующих предприятий (на федеральном уровне их в Челябинской области 29, на региональном — 196, в том числе четыре мощных агрохолдинга);

— займы для пополнения оборотных средств;

— продление всех преференций для инвесторов;

— поддержка малого бизнеса, который может предоставить крупным компаниям те товары и услуги, которые в условиях санкций стали недоступны.

И — главное, как подчеркнул губернатор — сохранение людей, трудовых коллективов. И даже (по возможности), опережающий рост заработной платы.

«Мы с вами пережили не один кризис — с 1998 года и до первых санкций в 2014-м — и из любого кризиса выходили еще более сильными. Обращаюсь к вам с главной просьбой — сохранить трудовые коллективы. Риски безработицы существуют. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, находить решения», — заметил глава региона.



Текслер также подчеркнул, что инфляция, неизбежно, будет расти. Но если за рост доходов бюджетников отвечает правительство региона, то за уровень зарплат своих сотрудников — только сами бизнесмены.

Кроме того, губернатор напомнил, что в регионе по-прежнему действует областная программа по помощи импортозамещающим предприятиям. Они могут получить компенсации затрат на уплату процентов по кредитам и средства на НИОКРы. В 2022 году финансирование по этой программе увеличили на 590 миллионов рублей, оно составит 832 миллиона. Малому бизнесу в 2022 году увеличили в два раза бюджетное финансирование. Фонд Центра «Мой бизнес» увеличен до полумиллиарда, малые предприниматели могут получить до пяти миллионов на выгодных условиях.

По мнению директора регионального фонда развития промышленности (ФРП) Сергея Казакова, понятие «импортозамещение» на несколько лет станет главным словом в лексиконе бизнесменов. В его организации уже разработана «шпаргалка» для предпринимателей, которые намерены воспользоваться ситуацией и попытаться запустить стартап.





Алексей Текслер особо подчеркнул, что, хотя многие программы развития придется «сдвинуть вправо» (то есть отложить на более поздний срок), это не относится к уже заявленным инфраструктурным проектам. Социальная отрасль, жилищное строительство, газификация — все эти программы должны быть реализованы.

Вице-президент регионального СПП, один из самых авторитетных бизнесменов области Семен Мительман отметил было, что «все услышанное на 80 процентов касается малого бизнеса и крупных предприятий». Семен Аркадьевич пожелал такого же отношения к недооцененному, по его мнению, среднему бизнесу — тому, который не подходит под определение малых предприятий или промышленных гигантов.

«Средний бизнес у нас очень неправильно оценивается. Только в Южноуральске 20 заводов, которые не попадают ни в крупные, ни в средние. Вот даже здесь сегодня: Сергей Кравчук, Евгений Субачев, Жан Мезенцев, я! Эти компании не попадают ни в системообразующие, ни в средний бизнес. Но эти предприятия начали программу технического перевооружения, взяли в лизинг оборудование. А сегодня в лизинговых компаниях в два раза увеличили ставку!» — пожаловался Семен Мительман.

То, что как минимум в ближайшее время бизнесу будет сложно, предприниматели прочувствовали уже на себе. Так председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), президент СПП области Виктор Рашников лично попал под санкции. Как и ММК в целом.

«Я к санкциям лично к себе отношусь с юмором. „Крупный налогоплательщик“ Российской Федерации. А санкции по комбинату — конечно, беда. Все, буквально сразу, оторвались. И до этого-то нормально мы не могли проводить расчеты. Ну, будем проходить. У нас есть коллектив, опытные руководители. Обжаловать санкционные меры бесполезно. Сегодня ничего демократичного не существует. Ладно, наложить санкции на меня, если я вам чем-то не нравлюсь. Но на компанию, где работает 56 тысяч человек! Обжаловать бесполезно, есть другие стандартные ходы, вроде уйти от корпоративного пакета. Может быть, мы что-то придумаем», — заявил Рашников.

Обсуждение возможных «придумок» продолжилось и после заседания, в кулуарах. Впрочем, до неформального общения региональной бизнес-элиты журналистов не допустили. Большие деньги любят тишину.