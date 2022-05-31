Алексей Текслер: «Как и обещали, сделаем четырехполосной трассу М‑5 на Екатеринбург»

Работе не помешает нынешняя экономическая ситуация

Трасса М-5 между Челябинском и Екатеринбургом в этом году станет полностью четырехполосной, подчеркнул во время своего обращения к Законодательному собранию региона губернатор Алексей Текслер.

«В этом году, как и обещали, завершим полностью четырехполосной трассу М-5 в направлении на Екатеринбург. Долгожданный объект. Активно вместе с Росавтодором работаем над ее расширением от Чебаркуля в сторону Миасса и от границы с Башкирией по территории Ашинского района до Кропачево», — отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер, выступая перед депутатами, объявил, что объемы дорожных работ, в том числе в муниципалитетах, в разы увеличены.

«Взялись за ряд сложных и важных объектов, включая Ленинградский мост в Челябинске и новый мост в Бакале, где десять с лишним лет, с тех пор как старый разобрали, город фактически разделен на две части, отрезанные друг от друга», — сообщил Алексей Текслер.

Параллельно с обновлением дорожной инфраструктуры в Челябинской области идет масштабное обновление общественного транспорта. Он становится экологичнее. В Челябинске модернизация идет в рамках реформы системы общественного транспорта всей агломерации.

«В прошлом году в Челябинске заработал единый пересадочный билет, который мы в этом году распространим на Копейск и Сосновский район. Также нами была заключена концессия, предусматривающая полное обновление троллейбусного парка Челябинска и существенную модернизацию инфраструктуры для его использования», — объявил губернатор.

Также Алексей Текслер сообщил, что в 2022 году завершится обновление парка общественного транспорта в Магнитогорске, Копейске, Миассе и Златоусте.