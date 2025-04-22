Алексей Текслер изучил опыт работы Северной корпорации тяжелого машиностроения

Стороны обозначили перспективы сотрудничества в этой отрасли

В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику губернатор Алексей Текслер посетил Северную корпорацию тяжелого машиностроения (Northern Heavy Industries Group Co., Ltd.). Она расположена в Шэньянской зоне экономического и технологического развития. Это одно из ведущих предприятий Китая в сфере тяжелого машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Она расположена в Шэньянской зоне экономического и технологического развития, занимает площадь 1,41 миллиона квадратных метров. Это одно из ведущих предприятий Китая в сфере производства тяжелого машиностроительного оборудования.

Компания специализируется на разработке и производстве техники для горнодобывающей, металлургической, цементной и других отраслей промышленности. Алексей Текслер осмотрел производственные площадки, ознакомился с технологическими процессами и обсудил с представителями Корпорации перспективы сотрудничества.

Ассортимент продукции включает горнодобывающее оборудование, оборудование для обработки сыпучих материалов, цементных заводов и электростанций. Производственные мощности Корпорации достигают 100 000 тонн стального сырья, 40 000 тонн литой стали и 20 000 тонн поковок в год. Экспорт продукции осуществляется в более чем 30 стран.

«Сегодня мы посетили промышленные предприятия, которые производят различное оборудование: энергетическое, металлургическое, горнопроходческие комплексы, в том числе, с помощью которых идет строительство метро. Для нас это крайне актуально. Эта встреча будет очень полезной для развития наших инфраструктурных транспортных проектов в городе Челябинске. Мы видим перспективы сотрудничества в дальнейшем налаживании кооперационных связей», — отметил Алексей Текслер.