Алексей Текслер доложил министру финансов РФ о развитии общественного транспорта за счет бюджетных кредитов

Лимит финансирования для региона до 2023 года составит 11,5 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провели рабочую встречу. Ключевой темой стала реализация комплекса федеральных и региональных мер поддержки экономики региона и мер, направленных на сохранение доходов населения. Также стороны обсудили исполнение бюджета Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи Алексей Текслер проинформировал о развитии общественного транспорта, которое ведется в Челябинской области за счет бюджетных кредитов (лимит финансирования в 2022—2023 годах — 11,5 млрд рублей).

Инфраструктурные кредиты предоставляют регионам под конкретные проекты. Они рассчитаны на 15 лет и не будут оказывать сильного давления на бюджет из-за ставки в 3% годовых. Это намного ниже инфляции. Деньги пойдут на обновление общественного транспорта в регионе. Это не просто займы, а инвестиции в развитие городов, отмечает челябинский экономист Сергей Гордеев.

«Вопрос в том, сколько стоят кредиты. Если ставка ниже уровня инфляции, это приемлемый вариант. Коммерческая ставка, конечно, высокая — 10—15%, это большая нагрузка на бюджет. Ставка 3% годовых по инфраструктурным кредитам — ниже уровня инфляции. А экономический ущерб от отсутствия необходимой инфраструктуры может быть выше, чем выплаты по этим кредитам», — говорит Сергей Гордеев.

Также Алексей Текслер и Антон Силуанов обсудили финансирование и своевременность исполнения в Челябинской области национальных проектов и социальных обязательств, включая готовность региона к предоставлению по решению президента РФ с 1 мая ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Какие семьи могут рассчитывать на новые выплаты и каким будет размер пособия, читайте в материале ИА «Первое областное».

Алексей Текслер подчеркнул высокую значимость для области финансовой помощи со стороны федерального центра. Кроме того, было отмечено высокое качество взаимодействия между министерством финансов Российской Федерации и комиссией Госсовета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» и принято решение развивать дальнейшее сотрудничество.