Алексей Текслер анонсировал развитие под Челябинском медико-фармакологического кластера

Сообщение прозвучало в кузнечном цеху во время рабочей поездки на Южный Урал полпреда президента России

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором Челябинской области посетил 2 февраля индустриальный парк «Станкомаш». Руководство АО «Конар» устроило гостям экскурсию по механообрабатывающему и сборочному цеху, производству АО «Транснефть Нефтяные Насосы», а в кузнечном цеху, самом молодом из резидентов «Станкомаша», полпред и губернатор полюбовались работой печи, прессов и другого оборудования для обработки огромных стальных заготовок.



Разумеется, федерального чиновника на промплощадку привело не праздное любопытство: Якушев признался, что осмотреть индустриальный парк его пригласил глава региона и опыт челябинских производственников очень важен для всего Уральского округа.

«В первую очередь сейчас волнует экономика, какие у нас есть точки роста. И в развитии экономики очень важна кооперация предприятий, здорово представленная на площадке „Станкомаша“. Как раз предприятия с этой площадке работают совместно с компаниями Свердловской, Тюменской области, с нашими северными территориями. Мне очень важно понимать, насколько кооперация развита в УрФО и где мы ее еще можем посмотреть и усилить», — объяснил цель своей рабочей поездки полпред президента России.

Алексей Текслер напомнил, что «Станкомаш» — один из первых зарегистрированных в РФ индустриальных парков, сейчас здесь работают 11 производств. В ближайшее время глава региона пообещал объявить о появлении еще нескольких резидентов на территории знаменитого советского завода. А ведь даже несмотря на льготный режим налогообложения действующие резиденты «Станкомаша» дают в год до 2,5 миллиарда рублей налогов. Но только тяжелой промышленностью планы губернатора не ограничиваются. Напомним, рабочая поездка Владимира Якушева по Южному Уралу началась с визита в областной инфекционный центр, недавно открытый в Сосновском районе. Как выяснилось, полпреду не просто хотели показать уникальный новострой.

«"Станкомаш" - это стратегические объекты импортозамещения, которые дают возможность нашей промышленности быть независимой от важнейших деталей, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Мы будем развивать площадку „Станкомаша“, но и реализовывать потенциал других наших индустриальных парков. В частности, в Малой Сосновке мы реализуем ряд проектов, и будем эту площадку тоже развивать: есть идеи и планы по развитию медико-фармацевтического направления», — заявил Алексей Текслер.

Владимир Якушев поддержал его. Полпред отметил, что даже после окончательного отступления коронавируса инфекционная больница в Малой Сосновке — первая «ромашка» анонсированного медицинского кластера — не останется без работы, так как в ней готовы оказывать помощь при любых заболеваниях. Причем, как ранее рассказывал министр здравоохранения области Юрий Семенов, именно в кооперации с другими здравоохранительными учреждениями.