Алексей Кобылин: «Область увеличит поддержку аграриев в условиях роста затрат на производство»

Министр сельского хозяйства Челябинской области — об урожае, увеличении господдержки и росте затрат производителей

Несмотря на продолжительную засуху в этом году, от которой пострадало 12 районов Челябинской области, аграриям удалось собрать 1,1 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 37 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Положительная динамика есть в производстве тепличных овощей, масличных культур, картофеля.

ИА «Первое областное» обратилось к министру сельского хозяйства Челябинской области Алексею Кобылину, чтобы узнать о результатах уборочной кампании, мерах господдержки и о том, как изменились затраты аграриев на производство основных продуктов питания.

— Алексей Владимирович, как вы оцениваете результаты уборочной кампании? В чем были сложности?

— Основным негативным фактором в этом году для аграриев стала засуха: особенно сильно пострадали южные районы области — Карталинский, Кизильский, Брединский. В этих непростых условиях аграриям удалось собрать 1,1 млн тонн зерна в бункерном весе (+37 тыс. тонн к 2020 году), картофеля — 100 тыс. тонн (+13 тыс. тонн). Масличных культур, по предварительным данным, намолотили 195 тыс. тонн (+72 тыс. тонн). Такой урожай масличных мы собрали впервые в истории Челябинской области, это связано с увеличением посевных площадей на 100 тыс. гектаров, да и в целом масличные гораздо лучше переносят засуху.

С учетом урожая в хозяйствах населения в этом году собрано 400 тыс. тонн картофеля, 95 тыс. тонн овощей открытого грунта. К сожалению, овощные культуры — капуста, морковь, свекла — в этом году серьезно пострадали от высоких температур: в сельхозорганизациях их собрали на 17% меньше, чем в прошлом году.

— С этим связан рост цен на овощи? Или есть другие причины?

— Несмотря на то что по овощам есть небольшое снижение урожая из-за засухи, недостатка в них на торговых полках ожидать точно не стоит, поскольку недостающие объемы мы завезем из регионов Центральной России, Южного федерального округа — Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, где климатические условия лучше и урожайность овощей выше.

Что касается тепличных огурцов и помидоров, то область с лихвой закрывает потребности южноуральцев в них в течение всего календарного года, а в этом году произвели на 30% больше. Цены на тепличную продукцию не менялись.

Потребность населения в картофеле аграрии закрыли полностью. В сравнении с прошлым годом цены выросли в первую очередь из-за удобрений — их стоимость увеличилась в два раза. А небольшое повышение стоимости на этот вид продукции в октябре-ноябре связано с завершением сельхозработ в личных подсобных хозяйствах — сработал сезонный фактор.

— Как в целом изменились цены сельхозпроизводителей? На каком этапе «от поля до прилавка» происходит повышение цены?

— Минсельхоз Челябинской области проводит еженедельный мониторинг отпускных цен производителей: существенного роста цен пока не наблюдается. Однако путь «от поля до прилавка» долгий: на конечную стоимость продуктов питания сегодня влияет рост затрат на предпродажную подготовку товара — упаковку, транспортировку, логистику и хранение, а также переработку сырья в связи с удорожанием электроэнергии, расходных материалов, ремонта и обслуживания оборудования.

У сельхозпроизводителей, работающих с ритейлом напрямую, а не через сеть дистрибьюторов, действуют контрактные обязательства по недопущению роста цен, определен «ценовой коридор» по социально значимым продуктам питания, выше установленного лимита производитель не может поднять цену. Если помните, в этом году на государственном уровне вводились фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло: южноуральские сельхозпредприятия также заключали соглашения с торговыми сетями и сохраняли цену на одном уровне. После отмены фиксированных цен стоимость продукции не увеличилась.

В случае возникновения трудностей с доступом местной продукции на полки супермаркетов аграрии обращаются в министерство. По мере поступления заявок от производителей мы приглашаем представителей торговых сетей, чтобы согласовать вопросы присутствия местной продукции на полках ритейла.





— Если из-за засухи аграрии теряют часть урожая, а значит, и доходы, почему массово не страхуют посевы?

— Повторяющиеся засухи — это, действительно, особенность нашего климата: в 2020 году сразу 19 районов области пострадали от засухи, тогда в области пришлось вводить режим ЧС. В этом году непривычно жаркая погода установилась уже в конце апреля — начале мая: по сути, отсутствовал переходный период между сезонами. Уже тогда многие сельхозпроизводители задумались о страховании посевов, но на тот момент у страховых компаний установились высокие страховые премии. Они не были готовы страховать от ЧС по приемлемым для аграриев ценам. К концу июня страховщики пересмотрели размеры взносов, уменьшив объемы премии, но ажиотажного спроса уже не случилось.

Отказ от страхования посевов в целом связан с недоверием селян к страховым компаниям, поскольку доказать ущерб даже в случае полной гибели урожая бывает не так просто. И судебные прецеденты, к сожалению, в нашей области есть.

— Какая поддержка была оказана сельхозпредприятиям, наиболее пострадавшим от засухи?

— По решению губернатора Алексея Текслера на поддержку наиболее пострадавших от засухи хозяйств было направлено 500 млн рублей из областного бюджета: 200 млн рублей хозяйства направят на закупку семян, чтобы на следующий год сохранить прежнюю площадь посевов, 300 млн рублей — на приобретение кормов, что позволит сдержать рост себестоимости производства молока и мяса. Доля стоимости кормов в производстве мяса составляет до 60%. Также сохранение молочного стада — это приоритетная задача сельского хозяйства: на приобретение кормов для молочных хозяйств планируется и федеральная поддержка.

В целом на поддержку АПК Челябинской области в этом году направлено почти 3 миллиарда рублей, из них 1 млрд 325 млн рублей — из федерального бюджета. Основные направления расходования этих средств — стимулирующие и компенсирующие субсидии на поддержку растениеводства и животноводства, гранты на развитие семейных ферм и «Агростартап», поддержка кооперативов области. По программе комплексного развития территорий средства идут на социальные выплаты на улучшение жилищных условий селян и на строительство и реконструкцию социально-культурных, спортивных и образовательных объектов на селе.

В следующем году из областного бюджета будет усилена поддержка по приоритетным направлениям модернизации сельхозпроизводства (приобретение техники), на повышение плодородия почв (покупку удобрений) — в два раза, на развитие животноводства и компенсацию затрат при возведении новых объектов агропрома. На уровне региона до сих пор сохраняют выплаты сельхозпредприятиям на возделывание картофеля, хотя на федеральном уровне их давно отменили.

Порядка 120 млн рублей в 2022 году будет направлено на модернизацию производства и разведение на южноуральских предприятиях новой отечественной породы птицы. В перспективе это позволит снизить зависимость местного птицепрома от импорта генов, поскольку сегодня большая часть инкубационного яйца завозится из-за рубежа.

— Несколько лет назад Южный Урал занимал второе место по объемам производства мяса птицы, сейчас — шестое. С чем связано падение объемов производства и рост себестоимости?

— Новые площадки, птицефабрики в последние годы строили не только у нас, но и в других регионах. Отрасль птицеводства остается привлекательной для инвесторов, несмотря на рост затрат производства в последние годы. Цыпленок-бройлер растет в среднем 41 день, на 42—43 день продукция уже поступает на полки магазинов. К тому же курятина — это недорогое мясо, а сегодняшние технологии значительно эффективнее тех, что были ранее, в советское время. Поэтому, вкладывая средства в строительство такого бизнеса, предприниматели знают, что быстро окупят вложения и получат хорошую прибыль.

На Южном Урале с 2006 года внедрена система льготных кредитов для птицепрома. Сейчас такие кредиты на инвестиционные цели даются под 5% годовых, а ранее из бюджета погашалась часть ставки рефинансирования Центробанка. Область в свое время, чтобы привлечь инвесторов, дополнительно выдавала госгарантии — это было необходимо, чтобы в регионе открывались новые современные птицефабрики.

Производимый на птицефабриках Южного Урала объем мяса — на уровне 300 тыс. тонн ежегодно — позволяет не только с профицитом обеспечивать жителей региона, но и поставлять продукцию на экспорт.

В этом году рост себестоимости мяса птицы на предприятиях Челябинской области был вызван удорожанием кормов, фуражного зерна. Согласно общемировым трендам, цены на зерно в этом году подросли, поэтому на уровне государства были введены плавающие вывозные пошлины, что позволило избежать резкого скачка цен на зерно внутри страны. Южноуральские животноводы в этом году покупали зерно по 19 тыс. рублей за 1 тонну. Для сравнения: в 2020 г. его стоимость составляла 13 тыс. рублей. При этом витамины, аминокислоты, премиксы, завозимые из-за рубежа, как минимум подорожали на разницу курса валют. Растут затраты производителей мяса птицы на ГСМ, электроэнергию, ветпрепараты в условиях риска распространения птичьего гриппа в УрФО.

— Аналогичная ситуация в молочной отрасли?

— Роста отпускных цен на молоко-сырье нет, хотя расходы производителей и молока, и мяса выросли за год значительно. Среди причин — рост цен на корма, ГСМ, удобрения, ветпрепараты, при этом данную отрасль отличает весьма долгий срок окупаемости инвестиций — свыше 10 лет.

Несмотря на снижение рентабельности в отрасли производители молока-сырья намерены расширять бизнес: в 2022 году в Челябинской области запланирован ввод сразу нескольких молочных комплексов. Производители понимают, что это для них сегодня единственная перспектива, позволяющая нарастить объемы производства и сделать его более эффективным. Так, например, нам не хватает сегодня молочных залов. Доение через молокопровод — достаточно устаревшая технология. Думаю, что секрет частично связан с государственной поддержкой отрасли, которую мы стараемся увеличивать.

В этом году на ввод новых объектов направляем 214 млн рублей, в следующем — такую же сумму. Только из регионального бюджета субсидии на производство молока составили 182 млн рублей. Аналогичные компенсирующие и стимулирующие субсидии мы выплачиваем на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (153,7 млн рублей), на содержание племенного поголовья (80 млн рублей). Область увеличит поддержку аграриев в условиях роста их затрат на производство социально значимой продукции.





— Растут расходы аграриев и на рабочие руки. Ощущают в агросекторе дефицит мигрантов?

— В этом году всплеск потребности в иностранной рабочей силе был в тех регионах РФ, где массово на селе применялся ручной труд мигрантов. Скажу сразу, что для нашего региона это не характерно, крайне мало хозяйств прежние годы привлекали мигрантов, в основном — жителей бывших стран СНГ, с которыми действует безвизовый порядок въезда. От наших аграриев были заявки по привлечению иностранных работников, но это скорее единичные случаи, которые рассматривались в индивидуальном порядке. Из-за удорожания иностранных рабочих рук в период пандемии многие сельхозпроизводители трудоустроили на рабочие места местных жителей.

— Будет ли увеличена площадь посевов в 2022 году? Насколько активно селяне возвращают в оборот неиспользуемые земли?

— За 2017—2020 г. в Челябинской области вернули в сельхозоборот 130 тыс. гектаров, в том числе 85 тыс. гектаров с помощью господдержки за счет распашки. Это позволило увеличить площади возделывания сельхозкультур на 107 тыс. гектаров. В этом году в оборот вернулось еще 6 тысяч гектаров, несмотря на засуху, которая вмешалась во все планы селян. На следующий год поставлена задача возвратить в оборот не менее 10 тыс. гектаров. Заброшенных земель в регионе еще достаточно много, из них порядка 200 тыс. гектаров можно вернуть с минимальными затратами.

— А земли под так называемыми «китайскими теплицами» когда-нибудь очистят? Проведут рекультивацию?

— Большинство участков под бывшими теплицами вблизи Челябинска находятся в частной собственности. Вести на этих землях сельхозпроизводство — задача собственников участков, так как по закону земля сельхозназначения не должна простаивать. Если она не используется дольше трех лет, тогда уже об этом должен позаботиться муниципалитет: найти собственника, вынести предупреждение, направить материалы в Россельхознадзор.

Как правило, после нескольких предупреждений собственники начинают принимать меры. Если этого не происходит, то через определенную процедуру такие земли подлежат изъятию через суд и только потом могут быть выставлены на торги. Задача муниципальной власти — побудить собственников вести сельхозпроизводство, либо найти инвесторов, ведь от этого зависит наполняемость местных бюджетов. Со своей стороны мы готовы помогать в наведении порядка на заброшенных сельхозземлях, но только в рамках правовых полномочий.