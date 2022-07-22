Александр Аристов выкупил здание пиццерии возле Торгового центра в Челябинске

Сумма сделки не разглашается

ООО «Пиццамания» (г. Копейск) закрыло сделку по продаже двухэтажного объекта недвижимости, расположенного в непосредственной близости к Торговому центру Челябинска. Покупателем стал владелец агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов, подтвердили участники сделки.

ООО «Пиццамания» на протяжении нескольких лет арендовала земельный участок у АО «Кузнецкие ферросплавы» (один из активов Урало-Сибирской металлургической компании, которой ранее владели Юрий Антипов и Александр Аристов. После раздела бизнеса актив перешел Юрию Антипову. — Прим. ред.). Изначально в здании размещалась пиццерия, позже объект недвижимости собственники сдавали в аренду под различные форматы заведений общепита.

«Последние годы здание перестало приносить прибыль, выросли расходы на его содержание и оплату аренды за землю, поэтому собственниками было принято решение избавиться от неликвидного актива. Сумма сделки не разглашается», — сообщил ИА «Первое областное» представитель компании ООО «Пиццамания» Ярослав Новиков.

По данным сервиса «СБИС», владельцем ООО «Пиццамания», зарегистрированного в 2006 году, является предприниматель Дмитрий Махров (сын владельца южноуральского агрохолдинга «Сигма» Александра Махрова).

Реализованное здание было одним из активов семейного бизнеса Махровых. Выручка ООО «Пиццамания» в 2021 году составила 11,6 млн рублей, фиксировалось сокращение чистой прибыли.

В агрохолдинге «Ариант» сообщили, что приобретение нового актива Александром Аристовым никак не связано с деятельностью самого предприятия.

«Это личные дела Александра Михайловича», — сообщил представитель агрохолдинга «Ариант».

Пока неизвестно, будет ли здание бывшей пиццерии возле Торгового центра в последующем сдаваться в аренду и какими могут быть арендные ставки на землю для новых арендаторов.

По информации собственных источников, после реализации неликвидного актива ООО «Пиццамания» выкупила новый земельный участок на северо-западе Челябинска, который считается более перспективным для развития бизнеса.