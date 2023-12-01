Актуальные изменения в природоохранном законодательстве обсудили промышленники в Челябинске

Круглый стол для прояснения сложных вопросов и практической помощи предпринимателям организовал Координационный совет по экологии

Больше 100 представителей около полусотни промышленных предприятий Южного Урала собрал круглый стол на тему: «Государственная политика в области охраны атмосферного воздуха: квотирование, КЭР, системы автоматического контроля и мониторинга». Организатор мероприятия — Координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Обсуждаемые темы — горячие и животрепещущие, поэтому в зале был аншлаг, а равнодушных в этом диалоге не было, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Так, предприниматели — металлурги, производители стройматериалов, машиностроители, представители горно-металлургической и лакокрасочной промышленности, а также представители проектных организаций и поставщики приборов автоматического мониторинга и представители надзорных органов обсудили ход эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ, требования законодательства по получению комплексных экологических разрешений, системы автоматического контроля и мониторинга.

По словам главы Российского экологического общества, председателя общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология», руководителя Координационного совета Рашида Исмаилова, Южный Урал находится в тренде федеральной политики как один из лидирующих регионов, в частности по подходам к обеспечению качества атмосферного воздуха.

«На базе Координационного совета мы отслеживаем изменения, тренды, новеллы законодательства. Стараемся собираться каждый месяц — по тематикам. В прошлом месяце был аншлаг на совещании по воде, сейчас — по воздуху, через месяц запланированы отходы. Мы стараемся брать всю палитру природоохранной повестки, но при этом сделать так, чтобы не просто собраться и поговорить, а приглашаем экспертов, у которых есть нужные компетенции, практический опыт, то есть наши встречи носят максимально прикладной характер», — отметил Рашид Исмаилов.

Таким вышел и нынешний круглый стол.

С 1 января 2024 года вступают в силу новые требования по оснащению системами автоматического контроля (САК) источников выбросов приоритетных загрязняющих веществ на квотируемых объектах.





О нюансах выбора систем автоматического контроля рассказала собравшимся руководитель службы экологии ООО «Завод ТЕХНО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Анна Сидорова. Она же предложила подготовить методические рекомендации для предприятий по выбору САК, что было единогласно поддержано бизнес-сообществом.





Один из ведущих поставщиков систем автоматического контроля выбросов, компания «Евротехлаб», представила образец своего — импортозамещающего — стационарного поста, на примере которого рассказала о принципе действия оборудования, новейших усовершенствованиях газоанализаторов и системы сбора, обработки, хранения и отображения данных.

«Отечественная разработка, качественное верифицированное оборудование — и показывать предприятиям такие возможности, выявлять лучшие практики, лучшие проекты, с проверенными репутационными рисками, и демонстрировать их промышленникам, я считаю, тоже задача координационного совета», — отметил Рашид Исмаилов.

Обсудили в ходе круглого стола еще одно направление — получение комплексных экологических разрешений, КЭРов, и сложности, с которыми сталкиваются промышленники в этом вопросе, а их много — как очевидных, так и неочевидных.

Фундаментом для всей экологической документации является инвентаризация, уверен главный эколог Промышленной группы «Конар» Евгений Птицын. Между тем, по его данным, 99,8% всех инвентаризаций Челябинска и Магнитогорска на сегодняшний день выполнены с нарушениями.

«Нарушения связаны прежде с тем, что наши города — города-испытатели, они обкатывают все нововведения, а потом вся страна не только равняется на их положительную практику в реализации данных проектов, но и учитывает негативный опыт, который позволяет не допустить ошибок. Еще одна причина нарушений — недостаточные компетенции исполнителей-проектировщиков», — отметил Евгений Птицын.

Он представил подробный список ошибок, которые могут быть допущены при инвентаризации, и предложил коллегам обдумать, как сделать так, чтобы не перепроверять за исполнителем все расчеты и не делать, по сути, двойную работу.





Присутствующие также высказали просьбу о методических рекомендациях по выбору поставщика услуг. Председатель Координационного совета Рашид Исмаилов, уверен, что это возможно сделать силами профессионального сообщества.

«Выясняется, что не все добросовестно исполняют свои обязательства. И возникает вопрос, как сделать так, чтобы мы отсеивали недобросовестных, чтобы бизнес был защищен, чтобы у нас была какая-то верификация, чтобы в итоге этим занимались те, кто хорошо считает, правильно считает, объективно считает... Почему это важно? Потому что если мы инвентаризацию проведем недостоверно, то нам могут не дать никаких разрешений, плюс аннулировать уже существующие. Но и перепроверять за проектировщиком, чуть ли не с линейкой перемерять... Такая практика есть, но это, по сути, двойная работа. Так не должно быть. Выборочный аудит, дополнительная экспертиза — да. Но мы должны доверять подрядчикам, которым заплатили. Мы это обсуждаем. Уверен, это все можно регулировать отраслевым сообществом. Координационный совет берет на себя такую инициативу: мы сделаем методичку, в ней будут методические указания для предприятий, как отсеивать недобросовестных, как сделать так, чтобы была для претендентов какая-то верификация... Польза будет от этого очевидна», — прокомментировал Рашид Исмаилов.

Резюмируя итоги встречи, председатель Совета добавил, что Южный Урал находится в тренде федеральной политики как один из лидирующих регионов по подходам к обеспечению качества атмосферного воздуха. И важно, что эта работа получает горячий отклик со стороны промышленников, которые берут советы и практики на вооружение и применяют их в своей работе.

Организатор мероприятия — зампред Координационного совета Екатерина Сперанская отметила важность наличия площадки для конструктивного диалога между всеми участниками экологической повестки, необходимость повышения роли и значимости в глазах общественности социально-ответственного бизнеса, принимающего повышенные обязательства в вопросах охраны окружающей среды, а также выразила благодарность министерству экологии Челябинской области за открытость к диалогу и чуткость к проблемам предприятий.