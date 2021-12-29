Агрегаторы такси в Челябинске 31 декабря поднимут цены в несколько раз

Тарифы вырастут из‑за нехватки водителей и высокого спроса

Услуги такси в Челябинске подорожали в предновогоднюю неделю в два раза: минимальная стоимость поездки составляет 190 рублей, добраться до центра мегаполиса из спального района можно за 250—450 рублей в зависимости от удаленности. Цена частного трансфера в аэропорт увеличилась до 450 рублей, до ж/д вокзала — до 300 рублей. В новогоднюю ночь и 1 января стоимость поездки может вырасти в несколько раз. ИА «Первое областное» выяснило, как рассчитываются праздничные тарифы и получится ли сэкономить.

За счет чего растет цена?

Ведущие агрегаторы, работающие на рынке Челябинской области, утверждают, что стоимость поездок рассчитывается автоматически, поскольку в компаниях изначально действует динамическое ценообразование: чем выше спрос и меньше свободных водителей — тем выше цена услуг. Также возможно применение повышающих коэффициентов в качестве стимула к работе для водителей.

«В такси действует динамическое ценообразование. Стоимость поездки, в том числе в новогодний период, рассчитывается автоматически с учетом спроса на такси в каждом районе города, числа активных водителей там, погодных и дорожных условий, которые влияют на себестоимость оказания услуги перевозки, а также конкуренции», — говорит представитель всероссийского сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

По его словам, в периоды наибольшего спроса может включаться коэффициент, повышающий стоимость поездки. Этот инструмент позволяет привлечь к выполнению заказов больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров. В компании «Максим» отметили, что в новогодний сезон стремятся, чтобы поездки оставались доступными для широкого круга людей.

«Цена поездки зависит от множества факторов: например от количества свободных машин, от числа заказов. На стоимость также влияют расстояние, длительность поездки и загруженность дорог. Чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка. В целом цены на такси на этой неделе соответствуют тому, что обычно происходит в последние недели декабря», — говорит сотрудник внешней пресс-службы «Яндекс Go» Дарья Ильина.

Как сэкономить на поездке?



В «Яндекс Go» рассчитали наиболее выгодное время для заказа такси, чтобы клиенты могли сэкономить.

«Лучше всего 31 декабря заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00. Вечером большинство людей уже успели завершить свои поездки, а значит, свободных машин будет больше, такси приедет быстрее, стоимость поездки будет ниже. Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол», — считают аналитики «Яндекс Go».

После боя курантов и до 2:00 ночи 1 января многие люди не сидят дома и едут в гости или в ледовые городки. Водителей на линии по-прежнему меньше, чем в обычную ночь, а спрос на такси начинает расти, так что в этот период оно может стоить значительно дороже. С 2:00 до 4:00 утра — наиболее удачное время для того, чтобы вернуться домой на такси.

1 января заказывать такси лучше с 08:00 утра, в это время водители начинают выходить на линию. В компании «Ситимобил» сообщили, что повышенный спрос на такси в этом году наблюдается на протяжении всего декабря, а не только в предновогодний период, как это обычно бывает.

«Мы всегда смотрим на изменения цены поездок и выясняем причины резких колебаний. Важно понимать, что в моменты многократного роста спроса невозможно за один день увеличить количество водителей, потому что во всем городе в принципе нет столько водителей, чтобы развезти всех желающих. Чтобы как можно больше водителей партнеров вышло на линию в такой период времени, мы стараемся их мотивировать скидками на комиссию», — говорит руководитель пресс-службы сервиса городской мобильности «Ситимобил» Полина Ломоносова.

По мнению аналитиков «Ситимобил», 31 декабря будет выходным днем и традиционного утреннего часа пика быть не должно. Значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00 из-за подготовки к празднику и сбора гостей. После полуночи, примерно через 30—50 минут, рост заказов возобновится, что может привести к изменению цены. Это может продлиться до 04:00—05:00 утра. С 06:00 1 января и до полудня спрос сильно упадет, но затем начнет восстанавливаться.

Почему нет выбора такси?

Высокие цены перед Новым годом и в новогодние каникулы вызваны низким уровнем конкуренции среди компаний в российских регионах, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

«Когда „Яндекс“, Uber и другие крупные компании боролись за рынок, они были готовы давать максимально комфортные условия для потребителя, субсидируя перевозки, доплачивая водителям для того, чтобы приучить пользователей к использованию сервиса. В этот период мы имели принципиально другую динамику цен и даже при повышении нагрузки агрегаторы старались придерживать рост цен», — прокомментировал РИА Новости Иван Федяков.

Челябинская область не стала исключением: общероссийские тенденции привели к резкому сужению регионального рынка. Многие частные компании, имеющие в автопарке до 100 автомобилей, приступили к работе под известным брендом только потому, что это гарантировало стабильный уровень заказов.

«К нам поступали предложения по интеграции с компанией „Яндекс. Такси“, но руководство ответило принципиальным отказом. У нас есть своя база постоянных клиентов, мы не нуждаемся в заявках крупного агрегатора, который под себя подмял весь рынок, а теперь поднимает цены на услуги как хочет. В автопарке нашей компании исключительно иномарки, на которых работают водители со стажем более 5 лет за рулем. Сотрудничаем только с профессионалами, кто имеет большой стаж безаварийной езды на дорогах. Цены на услуги фиксированные почти круглый год, в сезон мы увеличиваем стоимость поездок, но незначительно», — говорит представитель местной транспортной компании «Десятка» Александр Грачев.

Большое число заказов компании ориентировано на доставку пассажиров из аэропорта, с ж/д вокзала до челябинских гостиниц. Водители могут предоставлять отчетные документы о стоимости поездок, что важно для командировочных, тогда как в «Яндекс.Такси» такие документы никто не оформит, говорит Грачев.

«Я не понимаю водителей, которые перешли из местных компаний работать по франшизе, ведь сегодня они вынуждены 25% своих доходов отдавать в компанию за возможность работы у них и за аренду автопарка. Это очень большой процент отчисления. Для сравнения: в местных компаниях, предоставляющих аренду авто, плата водителей никогда не превышала 12%, остальную выручку они забирали себе», — говорит Александр Грачев.

По его словам, рынок такси в регионе постепенно разваливается: у горожан уже практически не остается выбора, каким такси воспользоваться, поэтому цены и растут.

«Крупные агрегаторы, имея неограниченный бюджет при входе в регион, окончательно угробили независимые компании, которые десятки лет работали до этого на местном рынке. Мы вынуждены были сменить фокус работы на междугородние перевозки, которыми сейчас успешно занимаемся, поскольку внутри города работать стало почти невозможно. Мы видим, что на рынке появилось много ИП, которые берут по 10 авто в лизинг, подключаются к известному агрегатору и объявляют набор водителей без каких-либо ограничений. По факту они арендодатели и не несут ответственности за организацию обслуживания клиентов и за ценообразование, я не считаю их за такси вообще», — говорит директор транспортной компании «Драйвер174» Олег Меньшиков.

По его словам, повлиять на региональный рынок такси способно появление в Челябинской области другого сильного игрока — китайской компании DiDi, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и райдшеринга. Однако пока ни одной машины под этой торговой маркой в регионе не замечено, говорит он.

«Рынок такси Челябинска продолжит лихорадить еще долго, а цены будут только расти, потому что никакой логики в динамическом ценообразовании нет, это только оправдание высоких цен, и только. Не может быть объективных факторов для повышения цены даже в новогодний период в 3—4 утра, а мы видим, что сегодня оно есть. Это искусственная накрутка цен, чтобы заработать в высокий сезон даже в те периоды времени, когда на самом деле спроса нет», — говорит Олег Меньшиков.

По словам представителей транспортных компаний, проверить правильность начислений за поездку в такси в информационной системе сам пользователь не сможет, остается только довериться крупным агрегаторам такси и уповать на их честность.