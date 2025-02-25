Аграриям Челябинской области возместят до половины расходов на выращивание зерна

Выплаты субсидий планируются уже в апреле

Министерство сельского хозяйства Челябинской области с 27 февраля начнет отбор производителей зерна на получение субсидий. Средства покроют часть затрат на выращивание и подготовку к продаже зерновых культур, собранных в 2024 году. Выплаты субсидий планируются в апреле. Господдержка поможет аграриям в подготовке к предстоящей посевной кампании, отмечают в Минсельхозе.

Общий объем субсидий в 2025 году составит 155,7 миллиона рублей. Средства предоставят хозяйствам, которые вырастили пшеницу, рожь, кукурузу или ячмень. Реализация этих культур после сбора должна быть в 2024—2025 годах.

Аграрии смогут возместить до 50% затрат на покупку запасных частей к сельскохозяйственной технике, оплату услуг временного хранения, подработки и сушки выращенного зерна. Также компенсируют расходы на приобретение дизельного топлива и агрохимикатов, проведение проверки качества зерна.

Претендентам на субсидию нужно загрузить документы в систему «Электронный бюджет». Производители зерновых культур должны быть зарегистрированы во ФГИС «Зерно».