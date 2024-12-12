Аграрии Челябинской области узнают, как повысить эффективность производства

Обучение можно посетить бесплатно

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В центре «Мой бизнес» завершилась первая часть конференции по повышению производительности труда для сельхозтоваропроизводителей. 11 декабря стартовала практическая часть программы — «Фабрика процессов». Это учебная площадка, которая помогает освоить методы бережливого производства и научиться применять их на практике. Желающие еще могут присоединиться к группам 13 и 16 декабря. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Конференция началась с круглого стола по главным темам для развития сельского хозяйства в Челябинской области: господдержка аграриев, повышение производительности труда, инновационные технологии в переработке сельскохозяйственной продукции.

«Для предприятий вопрос повышения эффективности актуален всегда. Сельское хозяйство — сфера, где большую роль играют внешние факторы, поэтому особенно важно использовать внутренние ресурсы. Мы решили познакомить фермеров с принципами повышения производительности труда и эффективности производства. Специалисты, которые успешно реализовали такие проекты на крупных предприятиях, поделятся опытом с малыми бизнесом сферы сельского хозяйства»,— рассказывает руководитель Центра поддержки фермерства центра «Мой бизнес» Елена Азарова.

Вторым блоком конференции станет практический модуль «Фабрика процессов», в ходе которого участники научатся эффективно выстраивать процесс производства продукции, снижать время протекания процесса (ВПП) минимум в два раза и сокращать запасы не менее чем на 50%. Работа будет проходить в командах, каждый возьмет на себя роль — от директора и начальника цеха до логиста и рядового сотрудника — и сможет выстроить стратегию работы.

Мероприятие проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», поэтому участие для аграриев бесплатно.

Желающие еще могут зарегистрироваться на модули, которые пройдут 13 и 16 декабря. Подать заявку на участие в «Фабрике процессов» могут субъекты МСП агропромышленного комплекса или представители компании. Регистрация по ссылке.

План тренинга «Фабрики процессов».

Узнать подробнее о направлениях поддержки можно на сайте центра «Мой бизнес». Обратиться за консультацией можно по единому номеру 8-800-350-24-74 или очно по адресам:

— Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж),

— Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж),

— Златоуст, пр-кт им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, 43 (3 этаж),

— Кыштым, ул. Калинина, 201 (3 этаж),

— Южноуральск, ул. Космонавтов, 13,

— Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж),

— Карталы, ул. Пушкина, 15/4,

— Сатка, ул. Ленина, 1,

— Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».