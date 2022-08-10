Аграрии Челябинской области увеличат экспорт продукции в Китай

На выставке «Агро-2022» состоится подписание ряда соглашений

Аграрии Челябинской области намерены увеличить экспорт продуктов питания в Китай, а также теснее взаимодействовать в научно-исследовательской сфере с коллегами. В рамках сельскохозяйственной выставки «Агро-2022» представители ЮУрГАУ подпишут соглашение о сотрудничестве с российско-китайским парком инноваций «Шелковый путь». Будет организован телемост с Поднебесной.

Со стороны Китайской Народной Республики подписи в документах о сотрудничестве поставит руководитель представительства управления коммерции провинции Шэньси КНР в РФ Хань Чжун, которая примет участие в открытии сельскохозяйственной выставки на Южном Урале 18 августа.

«Рынок Китая является очень перспективным для увеличения поставок продуктов питания, поскольку „большая экономика“ гарантирует большие объемы потребления продуктов питания, спрос на рынке растущий. В этом году поставки подсолнечника в Китай выросли на 51%, поставки удобрений — на 70%. Сотрудничество с Китаем Челябинская область активно развивает с 2017 года. Первый деловой визит челябинской делегации состоялся именно в провинцию Шэньси, в которой весьма развито сельское хозяйство», — пояснила замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

По ее словам, увеличение объемов экспорта южноуральских продуктов питания в Китай имеет большое значение для развития экономики региона. Последние годы ведутся регулярные поставки круп, муки, масла, растительных напитков в Поднебесную. При этом у местных агрохолдингов есть потенциал для увеличения объемов экспортных поставок.

«В этом году аграрии Челябинской области получат хороший урожай, все предпосылки для этого есть. Уборочная кампания в регионе уже стартовала. По предварительным данным, удастся собрать не менее 1,9 млн тонн зерна, что почти в два раза больше прошлогоднего уровня. Хороший задел сельхозпредприятия обеспечили по масличным, овощам открытого грунта и картофелю. Первое поступление местных сезонных овощей на торговые полки уже стало стимулом к снижению розничных цен», — отмечает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В рамках деловой программы трехдневной выставки аграрии обсудят новые условия для развития продовольственного экспорта, необходимость подключения до 1 сентября к ФГИС «Зерно», особенности работы в период санкционного давления, перспективы сотрудничества с торговыми сетями («Лента», «Ашан», «Магнит»).

Традиционно возле ледовой арены «Трактор» состоится выставка сельскохозяйственных животных-рекордсменов по привесам и надоям. На отдельной площадке мастерский пилотаж продемонстрируют спортивные голуби-чемпионы.

Ведущие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства области представят на выставке свою лучшую продукцию по доступным ценам. Трансфер до сельскохозяйственной выставки для посетителей в этом году будет бесплатным.