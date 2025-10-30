Аграрии Челябинской области планируют собрать рекордные 350 тысяч тонн масличных в 2025 году

Напомним, в 2024-м было собрано 278 тысяч тонн маслосемян

В Челябинской области продолжают уборку масличных культур. На данный момент обмолочено 268 тысяч гектаров из 359 тысяч гектаров, собрано 333 тысячи тонн масличных. Для сравнения: на эту же дату в прошлом году было собрано 129 тысяч тонн маслосемян, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Урожайность всех масличных культур в этом году значительно выросла. Урожайность подсолнечника составляет 14,3 ц/га (в 2024 году — 13,2 ц/га), масличного льна — 10,6 ц/га (2024 г. — 8,6 ц/га), рапса — 15,8 ц/га против 10,5 ц/га в прошлом году. На текущий момент этих культур собрано 148,3 тысячи тонн, 141,2 тысячи тонн и 28,2 тысячи тонн соответственно. Также в регионе выращивают сою, горчицу и масличный рыжик.

По словам замгубернатора — министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, ожидается, что будет собрано не менее 350 тысяч тонн масличных, тем более что в этом году хозяйства увеличили площади этих культур более чем на 100 тысяч гектаров, «потому что чувствуют отдачу».

Труд южноуральских аграриев был отмечен на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО. В частности, благодарность полномочного представителя президента России Артема Жоги получил глава фермерского хозяйства «Березка» Денис Шумских. Он отметил, что к увеличению площадей под масличные аграриев подталкивает рынок.

«Выручка от реализации маслосемян дает хозяйству возможность развиваться. На следующий год мы снова планируем увеличить площади подсолнечника. Ориентируемся и на наших переработчиков: сразу две компании — „Сигма“ и „Союзпищепром“ — начали строить маслоэкстракционные заводы непосредственно на территории области», — рассказал Денис Шумских.

В его хозяйстве, которое работает с подсолнечником с 2000 года, последние 5 лет испытывают отечественные и импортные сорта этой культуры по договоренности с региональным Минсельхозом. Внедрение новых сортов и технологий выращивания соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».