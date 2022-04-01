Аграрии Челябинской области переходят на отечественные сорта сельхозкультур

Это позволяет им снизить стоимость посевной кампании — 2022

В Челябинской области сельхозпредприятия увеличили закуп семян отечественной селекции перед посевной кампанией. Импортные семена с начала года подорожали на 100%, возникли трудности с их поставками. В перспективе планируется свести к минимуму использование семян зарубежных производителей, доля которых пока значительна в овощеводстве.

«Готовиться к посевной кампании сельхозпредприятия Челябинской области начали еще осенью прошлого года: формировали запасы семян, закупали средства защиты растений и удобрения, ГСМ, приводили в порядок технику. Поэтому говорить, что санкции и санкционное давление сильно повлияют на посевную, — неправильно, ведь подготовка к посевной проводилась заблаговременно»,— говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

По его словам, в настоящее время южноуральские аграрии обеспечены семенами на 95%, закуплено 235 тыс. семян. Минеральные удобрения хозяйства приобрели по регулируемым ценам, которые по решению правительства РФ были зафиксированы на уровне октября прошлого года. Договоры по поставке средств защиты растений (80% закупается за рубежом), большая часть которых заключалась аграриями еще в прошлом году, также выполнены в полном объеме.

«Импортные запчасти подорожали на 80% перед посевной, вслед за ними дорожают комплектующие отечественных марок, и это, я думаю, создает большое поле для работы ФАС России. Сегодня мы видим не столько санкционные риски для будущего урожая, сколько погодные — в регионе на протяжении трех лет была сильная засуха, жаркая погода в прошлом году установилась уже с 7 мая. Для наших аграриев засуха стала настоящей бедой»,— говорит фермер из Красноармейского района, представитель Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов России Ольга Пестрикова.

Засуха не позволила сельхозпредприятиям в нужном объеме запастись семенами — осенью 2021 года аграрии заготовили только 170 тыс. семян — немного больше половины от требуемого объема.

«По решению губернатора Челябинской области сельхозпредприятиям дополнительно было направлено 500 млн рублей из областного бюджета, из них 200 млн — на закуп семян перед посевной кампанией, что очень помогло решению этой непростой ситуации», — говорит Александр Завалищин.

В настоящее время по зерновым культурам область полностью обеспечена семенами российского производства, за рубежом закупаются преимущественно семена овощных культур, частично — масличных (подсолнечника).

«Достаточно большой объем семян производится в пределах Челябинской области: промышленным производством занимаются 15 семеноводческих хозяйств, которые полностью закрывают потребность по зерновым культурам. Также в регионе производятся семена картофеля, многолетних трав, зернобобовых культур. Часть семян, к примеру подсолнечника, закупали за границей, сейчас стараемся и их заместить на отечественные сорта», — пояснила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области Ксения Ванина.

О нехватке семян моркови в этом году заявили несколько овощеводческих предприятий региона, поскольку прежние годы их много завозилось из Голландии, но возникли трудности с поставками в марте 2022 года. Также порядка 30% семян картофеля ранее поставлялось из-за рубежа.

«Мы поставили перед собой цель увеличить производство семян высоких репродукций картофеля, чтобы местным хозяйствам передать наиболее рентабельные сорта класса «суперэлита» или даже «супер-суперэлита». В перспективе это поможет не только увеличить сбор урожая, но и значительно повысит качество местной продукции. Кроме того, в Челябинской области сегодня работает два крупных семеноводческих хозяйства по картофелю», — говорит главный научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства Александр Васильев.

В этом году в Челябинской области увеличат посевную площадь под зерновые: клин под пшеницей и ячменем вырастет на 12 тыс. и 23 тыс. га соответственно. Пшенице твердых сортов будут отведены самые большие площади за последние восемь лет. В 2022 году в регионе планируется собрать 1 млн 768 тыс. тонн зерна.