Аграрии Челябинской области могут воспользоваться кредитными каникулами

Часть фермерских хозяйств получила право продлить срок действия договора льготного займа

Правительство РФ утвердило постановление о кредитных каникулах для аграриев и продлении сроков действия льготных кредитных договоров. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, сельхозпроизводители, участвующие в программе льготного кредитования, смогут отсрочить платеж по льготным инвестиционным кредитам на полгода. Речь идет о выплатах, которые нужно внести с 1 марта по 31 мая 2022 года. Получателям краткосрочных льготных займов срок кредита продлят на год. Благодаря этому аграрии смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку. При этом льготная ставка для действующих и новых договоров останется прежней — до 5% годовых, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 20%.

В пресс-службе Минсельхоза Челябинской области сообщили ИА «Первое областное», что по состоянию на 25 февраля рассмотрели 51 заявку на инвестиционные льготные кредиты от предприятий региона на сумму 516,5 млн рублей в рамках субсидий.

«Из рассмотренных заявок 44 согласованы Минсельхозом России на общую сумму кредитов 397,7 млн рублей. По семи заявкам банки ведут работу с Минсельхозом России по их согласованию. 48 заявок предусматривают приобретение сельхозтехники, одна — строительство склада силосного типа (АО „Птицефабрика Челябинская“), еще две — приобретение тестомесильной и обжарочно-заварочной машин (ООО ПК „Виноград“)», — пояснили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

В 2021 году было одобрено 178 заявок на сумму 2,92 млрд рублей. С 2017 года выдали 605 инвестиционных кредитов на 22,8 млрд рублей. Средства направляли на покупку техники, развитие переработки и молочного скотоводства. Кредиты южноуральские аграрии брали по ставке до 5% на 2—5 лет.

105 заявок рассмотрели на 4,5 млрд рублей в рамках программы выдачи краткосрочных льготных кредитов. Из них 91 согласована Минсельхозом России на общую сумму кредитов 3,1 млрд рублей. По 14 заявкам банки ведут работу с ведомством по их согласованию. Краткосрочных кредитов в прошлом году было почти на 19 млрд рублей.

«Поддержка аграриев — это хорошее дело. Особенно во время кризисов. Товаропроизводители нуждаются в поддержке, чтобы и дальше обеспечивать продовольственную безопасность. Только все меры надо принимать оперативно. Мы брали все виды кредитов. Краткосрочные шли на пополнение оборотных средств для покупки ГСМ, удобрений, техники. Инвестиционные кредиты взяли на 15 лет на строительство молочного животноводческого комплекса. В Челябинской области мы первые строим подобный объект», — рассказал ИА «Первое областное» председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Коелгинское» Анатолий Шундеев.

Отметим, что поддержку также получат банки, участвующие в программе льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по краткосрочным кредитам увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ, тогда как раньше она составляла 80%.

Напомним, что льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный — от 2 до 15 лет.