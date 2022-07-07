Агентство инвестиционного развития Челябинской области обанкротили из-за долга в 389 млн рублей

В организации ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о введении процедуры наблюдения в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области. Это первая стадия банкротства. Организация сама обратилась в суд. Сумма ее задолженности — 389 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как ранее поясняли ИА «Первое областное» в Минэкономразвития Челябинской области, задолженность возникла в результате того, что налоговый орган исключил из числа расходов налогооблагаемой базы субсидию, которая была выдана АНО «Агентство инвестиционного развития» на покупку ипотечных сертификатов в Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Челябинской области в 2016–2017 годах.

Агентство инвестиционного развития в Челябинской области было создано в 2013 году. Сначала оно принадлежало Заксобранию области, потом региональному правительству. Оно занималось сопровождением крупных инвестиционных проектов в регионе, в том числе резидентов ТОСЭР. В 2019 году АИР вошел в структуру «Территории бизнеса» (сейчас называется центром «Мой бизнес»). По данным базы «Контур.Фокус», баланс организации на конец 2021 года составлял 660 тыс. рублей. Директором с 16 сентября 2019 года является Павел Ефимов.

Агентство инвестиционного развития судилось с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Центральному району Челябинска из-за долга в 412 млн рублей. В качестве соответчика по этому делу выступал Анатолий Лобко, который руководил АИРом с 2015-го по 2018 год.

Как следует из материалов судебного дела, в 2016–2017 годах организация не уплатила налог на прибыль в размере 149 млн рублей, налог на прибыль в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам на 118 млн рублей, пени на 86 млн рублей, штраф в размере 13 млн рублей, уменьшение убытков — 46 млн рублей. Всего — 412 млн рублей. Арбитражный суд признал требования налоговой законными. АИР попыталась оспорить решение. В декабре 2021 года производство по апелляционной жалобе было прекращено.