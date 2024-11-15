95% металлургических и горнодобывающих предприятий Южного Урала повысили зарплаты

Средний прирост составил 12 500 рублей на человека

На Южном Урале 95% металлургических и горнодобывающих предприятий повысили зарплаты своим сотрудникам. Средний прирост с начала года составил 12 500 рублей на человека, сообщили в областной организации Горно-металлургического профсоюза России.

«Десять компаний осуществили индексацию в два этапа, охватив около 48 тысяч работников с общим увеличением более 16%», — говорится в исследовании.

Средняя зарплата региона за девять месяцев 2024 года в черной металлургии составила 92 092 рубля (+20,3%); в цветной металлургии — 95 738 рубля (+12%); в добывающей отрасли — 82 752 рубля (+17,6%).

По уровню зарплат в регионе лидируют ММК (106 781 рубль), Челябинский цинковый завод (101 032 рубля), «ММК-МЕТИЗ» (91 460 рублей).

В добывающей отрасли самая высокая оплата труда — в Александринской горнорудной компании, работники которой получают в среднем 81 958 рублей в месяц.