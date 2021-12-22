86% клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ в Челябинске заказывают лекарства онлайн

СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги работы в Челябинске

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, подвела первые итоги работы хаба в Челябинске. С момента открытия хаба в июне 2021 года 86% покупок клиенты оформляли онлайн. Более 50% жителей предпочитают доставку на дом, около 35% забирают заказы самовывозом.

В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника — всего более 12 тысяч наименований.

На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом в СБЕР ЕАПТЕКЕ или одной из партнерских аптек. На сегодняшний день в Челябинске работают 14 пунктов самовывоза.

«Мы рады начать работу в Челябинске в 2021 году. Челябинцы активно пользуются сервисом: с момента открытия тысячи горожан сделали заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Благодаря широкому ассортименту все необходимое можно купить в одном месте и получить заказ удобным для клиента способом — с доставкой или самовывозом», — отметил основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Антон Буздалин.

«Услуга доставки безрецептурных лекарств на дом очень актуальна у жителей города. Она экономит время, также этот формат безопаснее по сравнению с обычным визитом в аптеку. Благодаря интеграции с другими сервисами экосистемы Сбера покупки в СБЕР ЕАПТЕКЕ становятся еще удобнее и выгоднее: так, для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ действует бесплатная доставка, а для авторизации в личном кабинете можно использовать Сбер ID. С середины декабря за заказы в СБЕР ЕАПТЕКЕ можно рассчитаться бонусами от СберСпасибо», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.