70% бюджетных денег в Челябинской области направят в социальную сферу

Главный финансовый документ региона будет утверждать Заксобрание

На рассмотрение законодательного собрания внесли проект бюджета Челябинской области на следующий год. Планируется, что доходы региона вырастут на 12% и составят 248,6 млрд рублей. Общий объем расходов составляет 295,5 млрд рублей. 70% этих средств направят на выполнение социальных обязательств — медицину, образование, поддержку нуждающихся, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, доходы региона растут опережающими темпами.

«Мы уже увеличили первоначальный план по ним на 12% и видим реальные предпосылки для более существенного перевыполнения — соответствующая оценка совместно с УФНС проводится», — уточнил он.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что бюджет на 2024 год сформирован в условиях санкционного давления на региональную экономику. Несмотря на это, правительство не допустит сокращения финансирования по важным направлениям.

«Экономика Челябинской области продолжает демонстрировать устойчивость и развивается, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам государственной поддержки. Но самое главное заключается в том, что поступательный рост экономики позволяет, как и прежде, сохранять социальную направленность бюджета области. Доля расходов социального характера в общем объёме расходов составит более 70%», — уточнил глава региона.

Особое внимание в распределении бюджетных средств в 2024 году окажут всесторонней поддержке участников СВО и восстановлению подшефных территорий ДНР. Также регион не меняет курс на развитие — в первую очередь, за счет сохранения расходов инвестиционного характера. Будет продолжена реализация инфраструктурных проектов в здравоохранении, образовании, сферах культуры и спорта. Речь идет не только о строительстве новых объектов, но и о ремонте существующих. Новый импульс получит развитие транспортной инфраструктуры.

Одним из важнейших приоритетов бюджета на 2024 год является поддержка реального сектора экономики. Значительные средства будут направлены на помощь инвесторам, которые создают новые высокотехнологичные производства. Также не забудут об аграриях, обеспечивающих продовольственную безопасность региона.

Приоритетным направлением также станет развитие городов и районов области с акцентом на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, газификацию, благоустройство и создание комфортной среды. При этом будут сохранены все формы прямого участия жителей в решении насущных вопросов.

«Задачи стоят масштабные, работа предстоит большая и ответственная. Важно реализовать все приоритеты, усилить темы развития региона», — резюмировал Алексей Текслер.

Учитывая необходимость дальнейшей реализации всех приоритетных и первоочередных задач, которые стоят перед регионом, в том числе и по сохранению темпов его развития, бюджет будущего года запланирован с дефицитом в 46,9 млрд рублей. В качестве источников его покрытия предусмотрены целевые федеральные инфраструктурные бюджетные кредиты и коммерческие заимствования, которые на данном этапе предусматриваются исключительно для подстраховки исполнения бюджета, сообщили в пресс-службе регионального Минфина.