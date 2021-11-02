70% бюджета Челябинской области в 2022 году направят на решение социальных проблем

В регионе проиндексируют выплаты нуждающимся и в 1,5 раза увеличат расходы на культуру

Бюджет Челябинской области на 2022 год будет социально ориентированным. Основную часть расходов направят на поддержку нуждающихся, образование, медицину, здравоохранение, культуру, спорт. Это 70% всех средств региона. Губернатор Алексей Текслер отметил, что деньги нужны в первую очередь на повышение качества жизни людей.

«Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года», — подчеркнул Алексей Текслер.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», бюджет Челябинской области на 2022 год вырос на 18%, по сравнению с 2021 годом. Общая сумма расходов составит 253,2 млрд рублей. Региону удалось избежать бюджетного дефицита в условиях пандемии коронавируса, поэтому социальные обязательства планируют расширить.

«Расходы по направлению „социальная политика“ увеличены на 28%. Индексируются все социальные выплаты, мы запускаем ряд новых программ на поддержку материнства и детства, семей с детьми; расширяем перечень льготников, в частности, по ветеранам труда снижаем планку стажа. Также опережающими темпами финансируем такие направления, как спорт и культура. Ранее финансирование по этим направлениям отставало», — отметил глава региона.

Согласно проекту бюджета на 2022 год, финансирование региональной программы «Развитие социальной защиты населения» в 2022 году составит 46,2 млрд рублей. Большую часть средств — 25,2 млрд рублей — в рамках этой программы направят на поддержку детей-сирот. На поддержку нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет предусмотрено 10,9 млрд рублей, на повышение качества жизни пожилых — 14 млрд рублей, на выплаты ветеранам — 3,5 млрд рублей.





Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова отмечает, что в социальной сфере ряд выплат имеет значение не только в качестве прямой поддержки материального состояния людей, но и еще имеет характер инвестиций.

«В Челябинской области идут социальные проекты, направленные на создание условий по изменению самими гражданами своего материального положения. Это очень важно, потому что социальные выплаты — это и поддержка жителей региона, и, конечно, вклад в экономику. Чем больше в Челябинской области будет социальных выплат для стимулирования разных категорий семей, тем это будет правильнее и эффективнее. Региональные власти уделяют особое внимание социальной политике, и это радует», — отметила Евгения Майорова.

По словам Евгении Майоровой, индексация социальных пособий — своевременная мера: цены растут, а люди не богатеют. При этом уполномоченный по правам ребенка считает, что также необходимо увеличивать выплаты для всех категорий людей, например, пособие по безработице.

«Социальные выплаты коррелируют с пособиями, которые проходят через центр занятости населения. Программы подготовки и переподготовки специалистов, стипендии как раз направлены на то, чтобы поддержать семью, конкретного человека. Поэтому индексация — естественный процесс. Увеличение количества разных видов помощи так же необходимо», — резюмирует Евгения Майорова.

Бюджет 2022 года на развитие здравоохранения в Челябинской области составляет 41,3 млрд рублей. Он будет увеличиваться в течение года с учетом федеральных субсидий. Значительная часть вложений, разумеется, связана с пандемией коронавируса.

«Все наши планы по развитию первичного звена, по строительству крупных объектов здравоохранения в области — все планы в силе, и мы будем их реализовывать. Отдельное направление — различные выплаты для привлечения медицинских кадров в регионе», — сказал Алексей Текслер.

На поддержку школьного образования в рамках региональной программы предусмотрено 27,5 млрд рублей, на дошкольное — 16,8 млрд рублей.

В 2022 году будут существенно увеличены расходы на развитие физкультуры и спорта. Финансирование региональной программы по поддержке отрасли составит 5,3 млрд рублей. Из этих средств значительная часть — инвестиции в строительство новых объектов (883 млрд рублей). На строительство спортивных площадок предусмотрено 190 млн рублей, на развитие профессионального спорта высших достижений — 107 млн рублей. 362 млн рублей направят на массовый спорт, 130,6 млн рублей — на выплаты специалистам по программе «Земский тренер».





Серебряный призер Олимпийских игр, челябинская тхэквондистка Татьяна Минина говорит, что комфортные условия для тренировок — один из важных факторов для достижения хороших результатов в спорте.

«В карьере любого спортсмена огромную роль играет то, насколько он обеспечен всем необходимым для того, чтобы прогрессировать и выступать на высоком уровне. Могу привести свой пример. При подготовке к Олимпийским играм в Токио я не испытывала серьезных проблем с подготовкой, была возможность проводить хороший учебно-тренировочный процесс как в Челябинской области, так и за ее пределами. Во многом благодаря этому и получилось на Олимпиаде стать серебряным призером», — прокомментировала ИА «Перовое областное» Татьяна Минина.

Почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом будут увеличены расходы в сфере культуры. Всего по региональной программе предусмотрено 4,5 млрд рублей на развитие отрасли. На строительство новых учреждений культуры — более 300 млн рублей. Больше всего финансирования получат театры — в общей сложности 2,6 млрд рублей. Также значительное финансирование предусмотрено на создание новых и поддержку работающих библиотек.





Директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская отмечает, что в последние годы библиотеки находятся под «пристальным вниманием властей».

«В области открылось после модернизации уже двадцать муниципальных библиотек, и в этом году готовятся к открытию еще несколько. Наш регион — среди лидеров в России по количеству библиотек нового поколения. Мы чувствуем, как растет посещаемость. Модернизация библиотек идет и за счет средств федерального бюджета, и при полновесной поддержке из регионального бюджета. Поверьте, нам есть с чем сравнивать: не каждый региональный бюджет выделяет столько средств на эти цели. Такой активной поддержки библиотечной сети не было никогда», — отмечает Наталья Диская.

C 3 по 10 ноября на сайте Законодательного собрания Челябинской области будет организовано общественное обсуждение бюджета. В первом чтении главный финансовый документ депутаты рассмотрят 25 ноября. Окончательно бюджет планируют утвердить 23 декабря.





Карина Кальярова, Ольга Семенюк, Лана Литвер, Виталий Визауллин