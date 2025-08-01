Новый способ заработать в ритейле: 7 августа в Челябинске пройдет бизнес-встреча торговой сети «Пятёрочка»

Участникам расскажут о преимуществах модели обратного франчайзинга

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Пятёрочка Франчайзинг приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Челябинска на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».

В ходе мероприятия эксперты сети подробно расскажут, как открыть собственный магазин «Пятёрочка» без опыта в ритейле и какие преимущества предоставляет уникальная модель обратного франчайзинга.

Участники узнают:



Как построена финансовая модель франшизы: размеры первоначальных инвестиций, сроки окупаемости и средняя прибыль;

Почему сотрудничество по модели обратного франчайзинга упрощает ведение бизнеса партнера;

Какие инструменты и поддержку предоставляет сеть на старте и в процессе работы;

Как франшиза обеспечивает доходность с первого дня работы магазина;

Почему инвестиции во франшизу «Пятёрочка» выгоднее и надежнее банковских депозитов.

Также гости получат возможность задать вопросы действующим франчайзи и представителям компании.

Мероприятие пройдет в отеле Radisson Blu Hotel (ул. Труда, 179).

Сбор гостей с 10:00, начало в 10:30.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

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