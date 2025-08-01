Erid: 2SDnjeYM1DY
Пятёрочка Франчайзинг приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Челябинска на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».
В ходе мероприятия эксперты сети подробно расскажут, как открыть собственный магазин «Пятёрочка» без опыта в ритейле и какие преимущества предоставляет уникальная модель обратного франчайзинга.
Участники узнают:
- Как построена финансовая модель франшизы: размеры первоначальных инвестиций, сроки окупаемости и средняя прибыль;
- Почему сотрудничество по модели обратного франчайзинга упрощает ведение бизнеса партнера;
- Какие инструменты и поддержку предоставляет сеть на старте и в процессе работы;
- Как франшиза обеспечивает доходность с первого дня работы магазина;
- Почему инвестиции во франшизу «Пятёрочка» выгоднее и надежнее банковских депозитов.
Также гости получат возможность задать вопросы действующим франчайзи и представителям компании.
Мероприятие пройдет в отеле Radisson Blu Hotel (ул. Труда, 179).
Сбор гостей с 10:00, начало в 10:30.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.
Реклама.
Рекламодатель — ООО «Агроторг».