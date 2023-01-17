6 способов сохранить и приумножить сбережения в 2023 году

Выясняем, куда вложить деньги, чтобы спасти от инфляции

Инфляция и нестабильный курс — 2022 год заставил жителей Челябинской области переживать за свои накопления. 2023-й начался с новых скачков на валютном рынке. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал у аналитиков крупных инвестиционных компаний, куда можно безопасно вложить свои условные 100 тыс. рублей, чтобы сохранить и приумножить.

Прошлый год стал разочарованием для большинства частных инвесторов. Стратегия «купи и держи» перестала работать. Консервативные инструменты, когда тебе не нужно беспокоиться о котировках, почти не приносили доходов. В лучшем случае удавалось не потерять сбережения.

Инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов рекомендует неквалифицированным инвесторам делать упор на инструменты с фиксированным доходом и коротким сроком погашения. Аналитик отмечает высокие риски роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.





Покупка валюты

В 2023 году эксперты советуют сделать ставку на девальвацию рубля. Чтобы накопить и приумножить средства, будет разумным разместить часть своего капитала в валюте, говорит аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.

«Желательно рассмотреть наличный доллар или евро для избежания инфраструктурных рисков. Если такой возможности нет, то стоит обратить внимание на юань и гонконгский доллар, которые за последнее время себя неплохо зарекомендовали на российском рынке. Стоит отметить, что курс гонконгского доллара сильно привязан к американской валюте», — рассказал ИА «Первое областное» Андрей Эшкинин.

Эксперты предлагают отдать предпочтение юаню из-за отсутствия рисков, связанных с валютами «недружественных» стран.





Вклад

Самыми надежными по-прежнему остаются банковские вклады, так как депозиты до 1,4 млн рублей входят в государственную систему страхования.

Чтобы выбрать лучшие условия, важно внимательно изучать параметры вкладов, рекомендуют эксперты. На что обратить внимание:

Капитализация процентов — входит ли в сумму вклада сумма процента, начисленного за предыдущий месяц.

Пополнение — можно ли вносить на счет дополнительные суммы.

Выплата процентов — в конце срока или каждый месяц.





Облигации федерального займа

Облигации сравнивают с вкладами, но доходность у них обычно выше ставок по депозитам. Получать доход от владения облигациями можно двумя способами:

Купить облигацию и получать купоны, а в конце срока получить номинал. В этом облигация похожа на вклад. Купить облигацию дешевле, дождаться повышения цены, затем продать. На цену влияет, например, ставка ЦБ: когда ставка снижается, цена облигации растет, и наоборот.

Облигации федерального займа (ОФЗ) более надежны и имеют меньшую доходность. Корпоративные облигации имеют больше рисков, но доходность по ним выше.

«Крайний выпуск ОФЗ был размещен в январе под 10,21% годовых. Для граждан уже разрабатывают и скоро введут бескупонные ОФЗ, в которые можно будет инвестировать небольшие суммы, а также пенсионные накопления», — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Для рублевых инвесторов целесообразно диверсифицировать портфели облигаций между ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), ОФЗ, индексируемыми на инфляцию (ОФЗ-ИН), и короткими ОФЗ (до 2—3 лет)», — отмечает советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов.





Накопительный счет

Накопительный счет является еще одним простым инструментом для сохранения и сбережения средств. Это гибрид текущего счета и вклада. В отличие от вклада срок его действия не ограничен, проценты начисляются ежедневно, а вкладчик имеет право пользоваться деньгами по своему усмотрению.

У накопительного счета есть особенности:

при снятии наличности нет понижения процентных выплат, но ставка может измениться;

вложения могут пополняться произвольной суммой, но есть пределы — не больше 10-кратного превышения изначального платежа;

проценты за установленный период насчитываются по наименьшему остатку.





Золото и другие драгоценные металлы

Драгоценные металлы наряду с акциями и облигациями являются одним из инструментов инвестирования. Золото — самый популярный в инвестициях драгоценный металл. Традиционно оно считается главным защитным инструментом как от падения фондового рынка, так и от инфляции. При этом для сбережения и накопления средств также используются серебро, платина и палладий.

«В прошлом году правительство отменило ряд налоговых отчислений на инвестирование в физическое золото. Но здесь остаются риски того, что драгоценный металл подешевеет на мировом рынке», — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Акции надежных российских компаний

Акции являются рискованным инструментом инвестирования, у них нет гарантированной доходности, а владелец может понести убытки, если стоимость акций будет падать. Однако при росте доходность может оказаться существенно выше. В этом году наиболее выгодными могут стать акции тех российских компаний, на которые оказывается минимальное внешнее давление и у которых выросла конкурентоспособность на рынке на фоне ухода иностранных конкурентов, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«В первую очередь здесь речь идет о ретейлерах, генерирующих компаниях и IT-секторе. А в частности, X5retail Group, „Магнит“, Ozon, FixPrice, ФСК „ЕЭС“, VK, Yandex. Среди голубых фишек хорошие шансы на рост также есть у „Сбербанка“, так как компания выходит на уровень прибыльности после тяжелого 2022 года и в будущем может рассмотреть дивидендные выплаты», — уточняет Владимир Чернов.

По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, сохраняется позитивный взгляд на ценные бумаги «Сбербанка», «Северстали», «Мечела», «Яндекса».

Подробнее о мнении аналитиков по доходности акций российских компаний в 2023 году читайте на сайте Bfm74.ru.





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