6 проектов региона прошли в федеральный этап конкурса «Лучший социальный проект года»

В Челябинске прошло награждение победителей регионального этапа конкурса проектов в области социального предпринимательства

На оценку регионального оргкомитета было представлено 14 проектов от предпринимателей, самозанятых и НКО. Организатором конкурсного отбора стал центр «Мой бизнес» при содействии регионального Минэкономразвития.

Наталья Гейкина стала победителем номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» с проектом по развитию навыков безопасности и спасению жизни на воде у детей 2—3 лет и дошкольников. Наталья с 2011 года развивает центр детского плавания «Ихтиандр» в Челябинске. Начинала с групп для грудничков, а после разработали программы для разных категорий детей и взрослых. В прошлом году автор проекта узнала о социальном предпринимательстве и начала готовиться к получению гранта. Подготовить пакет документов помогли в центре «Мой бизнес».

«Сейчас большая конкуренция: за последние годы появилось много бассейнов с разными услугами. Хотелось сделать что-то уникальное, и идею подсказала сама жизнь. К сожалению, часто приходится видеть печальные новости о гибели детей на воде, хотя, зная, как вести себя в таких ситуациях, можно было избежать печального исхода. Это натолкнуло на мысль о создании специального курса, где дети смогут получить базовые навыки поведения в экстренных ситуациях»,— комментирует Наталья Гейкина.

В конце 2022 года предприниматель получила грант и в ближайшее время уже запустит первую группу обучения. Курс рассчитан на 4 месяца: теория и практика будут преподноситься в интерактивном формате с использованием специально созданных анимационных роликов.

Проект вошел в число лучших в Челябинской области и сейчас проходит отбор на федеральном уровне. Как отметила Наталья, основная задача — привлечь внимание к проблеме безопасности детей и предложить качественное решение. Этот проект не станет последним, сейчас в компании строят новые планы: «Хотим сделать бассейн максимально удобным для детей с ОВЗ или переехать в новое помещение, поэтому очень рассчитываем на грантовую поддержку. Статус социального предприятия мы получили впервые и на деле увидели, что это дает, поэтому будем подтверждать его ежегодно».

В число победителей регионального этапа в категории «Социальное предпринимательство» также вошли:

— Ольга Егорова (Happy kids — территория детства) — лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей ОВЗ;

— Наталья Олизько (Бэби-клуб — досуговый центр для детей от 8 месяцев до 7 лет) — лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей;

— Елена Артемьева (Юридическая помощь НКО) — лучший проект в культурно-просветительской сфере;

— Наталья Гейкина (курс «Развитие навыков безопасности и спасение на воде у детей 2—3 лет и дошкольников в групповом формате без участия родителей») — лучший проект в сфере ЗОЖ, физической культуры и спорта;

— Анастасия Пермякова (учебный центр «Я парикмахер») — лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Помимо предпринимателей участие в конкурсе принимали некоммерческие организации. Татьяна Новак реализует проект «Уютные вещи» в Магнитогорске, ставший лучшим в направлении социального обслуживания.

Фото: «Уютные вещи»



Его основная цель — социально-трудовая адаптация людей с ограниченными возможностями. Авторы проекта обучают основам декоративно-прикладного творчества, после чего у участников появляется возможность работать на дому в комфортных для себя условиях и полноценно реализовать себя на рынке труда. Созданную руками участников сувенирную продукцию под брендом «Уютные вещи» знает уже большинство жителей города — она регулярно представляется на ярмарках и событийных мероприятиях города. Главная движущая сила — люди: сейчас в работе принимают участие 57 волонтеров, а количество благополучателей выросло до 34. Проект реализуется с 2016 года и уже не раз получал поддержку от государства.

«Мы прошли большой путь. Многие не верили в успех проекта, но я рада, что нашлись те, кто поддержал начинание. Первый грант мы получили в 2016 году — тогда я увидела, что государство действительно заинтересовано в реализации таких инициатив. Дальше — больше: я выиграла два профильных обучения, что вместе с управленческим опытом помогло грамотно выстроить всю систему работы»,— поделилась Татьяна.

Раньше участие в конкурсах было направлено на популяризацию идеи, сейчас — больше имиджевая история, возможность доказать свою экспертность. Увидев новость о приеме заявок, Татьяна обратилась в центр «Мой бизнес».

«Как оказалось, в рамках конкурса здесь работают не только с предпринимателями. В связи с ростом оборотов в ближайшее время мы перейдем из НКО в статус субъекта МСП, что откроет новые возможности. Благодаря конкурсу познакомились с мерами поддержки центра „Мой бизнес“, поэтому уже строим планы на перспективу. Все вопросы решили оперативно, прошлый опыт пришелся кстати», — рассказывает она.

Конкурс направлен на выявление лучших практик, направленных на достижение общественно полезных целей. Все проекты, выдвинутые от региона, уже проходят дальнейший отбор и поборются за звание лучших на федеральном уровне.

«Для социальных предпринимателей предусмотрены отдельные льготы и грантовая поддержка, действуют отдельные программы для некоммерческого сектора. Это создает комфортную среду для ведения бизнеса. Мы консультируем и помогаем собрать документы для получения особого статуса. Список таких предприятий постоянно растет, это значит, что бизнес нацелен на создание качественно новых продуктов»,— комментирует Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес», региональный куратор конкурса «Лучший социальный проект года».

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации по адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1, (2-й этаж);

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3-й этаж);

— г. Златоуст, пр. им. Ю. А. Гагарина, 3-й мкр, д. 43 (3-й этаж);

— г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3-й этаж);

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 13;

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1-й этаж);

— г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4;

— г. Сатка, ул. Ленина, д. 1;

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 129.

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Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».