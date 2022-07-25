358,4 млн рублей направят на достройку дома «Речелстроя» в Чурилово Lake City

Проблемный челябинский микрорайон полностью сдадут в 2023 году

Долгострой № 3.18 в челябинском микрорайоне Чурилово Lake City достроят в 2023 году. Фонд защиты дольщиков Челябинской области объявил аукцион по поиску строительной компании, которая введет этот жилой дом в эксплуатацию. Начальная цена контракта составляет 358,4 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Эта сумма может снизиться — в зависимости от количества участников аукциона и их предложений о стоимости своих услуг.

Десятиэтажный жилой дом № 3.18 на пять подъездов будет иметь 245 квартир — 142 однокомнатные, 94 двухкомнатные и 9 трехкомнатных. Общая жилая площадь составит 9,7 тыс. квадратных метров. Подрядчика для достройки дома выберут 9 августа. Сдать многоэтажку компании, согласно приложенному графику, нужно к концу апреля 2023 года. Ранее же сообщалось о четвертом квартале 2023-го.

Микрорайон Чурилово Lake City, в котором должно было быть 19 домов, начали строить в 2014 году, но уже в 2015-м работы приостановили. При этом долевые договоры заключали до 2017 года. Всего было привлечено 2,5 млрд рублей от 1,3 тыс. человек. Застройщика жилого комплекса — «Речелстрой» — признали банкротом в 2018 году. С того же года работы продолжил инвестор — компания «Западный луч». Она ввела в эксплуатацию часть жилых зданий. Дольщикам дома 3.20 в начале 2021 года выплатили компенсации. Теперь этот недострой пытаются продать с аукциона, чтобы новый инвестор занялся развитием места. Находящийся неподалеку дом № 3.34 достроят к 30 июля 2023 года — подрядчика уже нашли. На работы направили 191 млн рублей.

В июле 2021 года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему депутату гордумы, учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку, а также гендиректору фирмы Сергею Вигельману. Они признаны виновными в махинациях со средствами обманутых дольщиков Чурилово Lake City. Руководители компании допустили нецелевое расходование 617 млн рублей. Пязоку назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Вигельману — полтора года колонии-поселения. В феврале этого года Челябинский областной суд отменил приговор. Дело вернули прокурору для устранения нарушений.