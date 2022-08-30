35 млн рублей направят на благоустройство сквера у дома детского творчества в Миассе

Общественное пространство обновят к осени следующего года

В Миассе у дома детского творчества «Юность» им. В. П. Макеева благоустроят сквер. На работы готовы направить до 34,95 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Обновление общественного пространства выполнят по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018—2024 годы».





Проект нового сквера разработала социально ориентированная некоммерческая организация «Союз промышленных предприятий „За развитие Миасса“». Концепция победила в этом году в онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».





Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен, его проводит администрация Миасса. Заявки принимают до 31 августа. Конкурс назначен на 2 сентября. Компании, которая победит на аукционе, нужно будет приступить к благоустройству 15 сентября этого года. Завершить все запланированные работы следует до 1 сентября 2023-го.





Подрядчику предстоит провести земляные работы, демонтировать опоры освещения, разобрать асфальтовое покрытие, подпорные стены и бортовые камни, выкорчевать деревья. После — провести благоустройство. В сквере появятся травмобезопасное покрытие, дорожки из экоплитки, посевной газон, спортивная и детская площадки, площадка для выгула и дрессировки собак, новое освещение. Озеленение предусматривает высадку деревьев и кустарников. Также подрядчик отремонтирует входную группу — на арке установят светодиодные буквы «Юность».





На спортивной площадке установят разноуровневый рукоход, перекладины для отжиманий, тройной каскад турников, брусья, бревно и качалка на пружинах, а также комплекс со скамьей для пресса, лестницей, тремя турниками и перекладиной для отжимания. На детской появятся песочница, деревянный домик, карусель, горка. Также в сквере установят качели, скамейки, лежаки, урны.