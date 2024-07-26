290 тысяч — наши: ЮУрГУ подготовил рекордное количество специалистов

Выпускники вуза работают в самых разных отраслях

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В июле 2024 года из стен Южно-Уральского государственного университета вышел юбилейный дипломированный специалист. Всего за 80 лет вуз обучил 290 тысяч человек. Это население среднего города! Выпускники ЮУрГУ плавят металл, строят города, летают в космос — нет такой отрасли, где не было бы наших. На сегодняшний день крупнейший вуз Челябинской области — главный поставщик молодых кадров для всех видов экономической деятельности бизнеса, государственного управления, обеспечения национальной безопасности и правопорядка региона и России.

О востребованности выпускников ЮУрГУ и, следовательно, качестве образования, свидетельствуют данные о их профессиональной траектории по окончанию вуза: из 5 тысяч молодых специалистов-выпускников 2024 года 77% трудоустроились по полученной специальности, 20% решили продолжить образование в магистратуре и аспирантуре, кто-то пошел в армию, другие — основали собственный бизнес. Какую бы дорогу не выбрали ребята, все они получили отличный старт для карьерного роста и профессиональных достижений в бизнесе, на государственной службе и в науке.

«За наших выпускников ведется кадровая борьба — не только на уровне региона, но и между федеральными компаниями. Определиться с дальнейшим местом работы можно уже в процессе обучения. Ряд предприятий Челябинской области являются участниками образовательного процесса в ЮУрГУ, их ведущие специалисты преподают у нас. Студенты практически с первого года обучения решают практикориентированные задачи, а на старших курсах уже интегрируются в работу конкретных предприятий. Нам удалось фактически реализовать идею „бесшовного“ трудоустройства молодежи!»,— рассказал ректор Александр Вагнер.

Самое большое вливание молодых кадров произошло в машиностроение — 40% всех выпускников. Это не удивительно, ведь ЮУрГУ вырос из легендарного Политеха, а основой экономики Южного Урала по-прежнему остается высокоразвитый индустриальный производственный комплекс. Многие руководители челябинских промышленных гигантов с готовностью принимают на работу выпускников родного вуза, с теплотой вспоминая при этом свои собственные студенческие годы.





«Я переступил порог этого университета 44 года назад, и не мог поверить, каждый день просыпался и думал: неужели я здесь буду учиться, неужели моя мечта сбудется! Это был взрыв мозга, когда мне сказали, что я успешно сдал экзамены и я студент! Сегодня в нашем коллективе работает свыше 700 выпускников Южно-Уральского государственного университета, более 50% инженерно-технических работников прошли обучение именно в этом вузе. 75% топ-менеджмента от директоров заводов до главного технолога — все прошли обучение в ЮУрГУ»,— говорил владелец и генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

ЮУрГУ — это не только основанная на глубоких традициях передовая инженерная школа. Открытые в университете в конце 20 века гуманитарные направления создали мощный базис для развития фундаментальной и прикладной подготовки в сфере филологии, философии, истории, журналистики, юриспруденции, лингвистики, экономики и финансов — и это далеко не полный перечень тех возможностей, которые может найти для себя потенциальный абитуриент ЮУрГУ. Выпускники-гуманитарии отвечают за «душу» и жизнедеятельность города, их можно встретить в органах государственной власти, юридических департаментах, крупнейших СМИ и финансовых структурах.

«C ЮУрГУ нас связывают многолетние отношения. С момента еще моей учебы и до сегодняшнего дня. Огромное количество выпускников университета на данный момент являются сотрудниками банка, мы очень их ценим за понимание экономических закономерностей, знание современных финансовых технологий, стремление к профессиональным достижениям и саморазвитию!»,— отметил председатель правления ПАО «Челябинвестбанк» Сергей Бурцев.

Стабильно высокие показатели трудоустройства демонстрируют все высшие школы и институты ЮУрГУ. Среди многолетних лидеров — Архитектурно-строительный институт, Высшая медико-биологическая школа, Высшая школа электроники и компьютерных наук, Высшая школа экономики и управления, филиалы ЮУрГУ в Златоусте, Миассе и Нижневартовске. Практически все выпускники ЮУрГУ работают в выбранной при поступлении в вуз профессиональной сфере, формируя своеобразное «ЮУрГУ-шное братство».





«Для меня и для тысяч специалистов, которые развивают экономику и двигают страну в будущее, это родной университет, это развитие, инновации и самые яркие выпускники!»,— подчеркнул генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.

В новый набор в ЮУрГУ появились новые направления и специальности, востребованные временем. Высочайшая квалификация преподавателей, отличная лабораторная база, новейшее научное оборудование служат гарантией, что и выпускники 2025 года найдут свое место в жизни, принесут пользу обществу и родной стране.

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