142 тысячи рублей депозитов приходится в среднем на жителей Челябинской области

В соответствующем рейтинге регион расположился на 37 месте

Челябинская область расположилась на 37 месте в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Согласно исследованию «РИА Новости», на 1 марта 2021 года на одного человека в среднем приходится чуть более 142 тысяч рублей. Как сообщают аналитики, несмотря на пандемию коронавируса, депозиты россиян за последний год показали достаточно хороший прирост.

Так, объем депозитов на душу населения на 1 марта 2021 года в Челябинской области составил 142,2 тысячи рублей. Отношение среднедушевых депозитов к номинальным среднемесячным доходам за 2020 год составляет 5,5. За последние 12 месяцев прирост составил 4,8%, доля валютных депозитов — 11,4%.

Соседняя Свердловская область расположилась на 16 месте рейтинга. Там на душу населения объем депозитов составил 195,3 тысячи рублей, за последний год прирост составил 8,9%. Отношение депозитов к номинальным доходам равно 5,3, доля валютных депозитов — 10,8.

Абсолютным лидером рейтинга стала Москва: объем депозитов на 1 марта этого года в столице составляет 967,7 тысячи рублей, прирост составил 12,5%. Также в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Замкнула рейтинг Чеченская Республика — объем депозитов на душу населения составил 11,8 тысячи рублей, прирост составил 26,8%. Также в число аутсайдеров рейтинга вошли Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Тыва и Карачаево-Черкесская Республика.

«За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей, или на восемь процентов. Однако во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля и, соответственно, с положительной валютной переоценкой»,— уточняют аналитики.

Так, без учета колебаний курса рубля реальный прирост оказался в два раза меньше, что хуже результата 2019 года.