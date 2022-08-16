13,7 млн рублей потратят на ремонт фасада кинотеатра «Родина» в Челябинске

Проведение работ предусмотрено в этом году

В Челябинске планируют отремонтировать фасад объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр „Родина“» — ныне Зал органной и камерной музыки. Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен. Его итоги планируют подвести 26 августа. Начальная цена контракта на проведение работ составляет 13,7 млн рублей, указано в документации на сайте госзакупок.

Ремонт фасада предусмотрен в срок с 5 сентября до 1 ноября этого года. Работы проведут по проекту челябинской компании «Ретрострой». У подрядчика должна быть лицензия на ремонт и приспособление объектов культурного наследия для современного использования.

«Работы должны быть выполнены в соответствии с предоставленным заказчиком сметным расчетом, действующими реставрационными нормами и правилами, техническими условиями, технологическими регламентами, РНиП, СНиП, ГОСТ, Правилами пожарной безопасности и техники безопасности, методическими рекомендациями, Федеральным законом „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность», — сказано в техническом задании.

Ранее в Челябинске объявляли аукцион на размещение архитектурно-художественной подсветки фасадов кинотеатра. Однако на торги никто не подал заявки, и они не состоялись. Начальная цена составляла 15,5 млн рублей.

Кинотеатр «Родина» работал с 1950 года до начала 2000-х. В нем было 500 мест. Здание построено в стиле неоклассицизма по проекту челябинского архитектора Владимира Гофрата. Эксплуатацию прекратили из-за его аварийного состояния. Реконструкцию кинотеатра проводили в 2010—2014 годах. После его приспособили под зал камерной и органной музыки. В историческую постройку в январе 2014 года перевезли орган из храма Святого князя Александра Невского на Алом поле, который в августе 2010-го передали Челябинской епархии РПЦ. Открытие Зала органной и камерной музыки «Родина» состоялось 24 декабря 2014 года после долгой настройки органа.