123 млн рублей направят на достройку дома компании «Стройинвест» в Копейске

Подрядчика выберут во время аукциона во второй половине августа

Фонд защиты дольщиков Челябинской области объявил аукцион на завершение строительства дома на проспекте Коммунистическом, 25 в Копейске. Жилое здание возводила компания «Стройинвест» из группы «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Начальная цена контракта на ввод дома в эксплуатацию составляет 123 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Заявки от компаний принимают до 15 августа. Сам аукцион по выбору подрядчика назначен на 22 августа.

Компанию ищут на первую очередь высотки. 11-этажный одноподъездный дом будет иметь 81 однокомнатную квартиру. Всего жилых площадей — 2,7 тыс. квадратных метров. Кроме того, в многоэтажке будут торговые помещения и подземная парковка. Нежилая площадь составляет 323 «квадрата». Срок завершения строительства — 28 февраля 2023 года. Дольщики ждут квартиры с третьего квартала 2018 года — именно тогда должно было завершиться возведение дома.

Строительство высотки из трех очередей на проспекте Коммунистическом, 25 началось в 2014 году, но вскоре было заморожено. В декабре 2020-го наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 106 дольщиков компании «Стройинвест». Эта фирма входила в группу «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, признана банкротом в 2019 году. Сам предприниматель с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 человек. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Добавим, что в Копейске в 2022—2023 годах завершат строительство трех проблемных домов, которые возводили компании Сребрянского. Совсем скоро жилье получат дольщики «Инман». Долгострой на улице Фонвизина, 7 почти готов к сдаче в эксплуатацию. К 31 мая 2023 года должны завершиться строительно-монтажные работы на второй очереди дома на проспекте Славы, 14 («Регионпроект»). На третий квартал 2023 года запланировано окончание достройки дома на Коммунистическом проспекте, 33 («Фирма Челябстройподрядчик»).