120 предприятий Южного Урала готовы трудоустроить участников СВО

В банке вакансий насчитывается 2,7 тысячи предложений для бойцов

Южноуральские предприятия, которые устраивают к себе на работу участников СВО, получают субсидии от государства и региональные меры поддержки. Процесс контролирует служба занятости региона. Сегодня 120 предприятий Южного Урала предлагают 2,7 тысячи вакансий для бойцов. О трудоустройстве героев в День ветеранов боевых действий, который отмечается в России 1 июля, рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

«Мы понимаем, что участникам СВО после возвращения „из-за ленточки“ нужна социализация. Ее основой, я считаю, является трудоустройство, когда человек находит для себя подходящую, хорошо оплачиваемую работу, которую он любит. И здесь большую роль играют центры занятости. Мы активно взаимодействуем с военкоматами, наши сотрудники работают в Едином центре реабилитации и поддержки участников СВО — одном из лучших в России. И мы сегодня представляем весь комплекс услуг по трудоустройству бойцов», — сказал Александр Шегуров.

По его словам, в банке вакансий для участников СВО 2775 предложений от работодателей с заработной платой от 70 тысяч рублей в месяц и выше. Отдельно представлены в нем вакансии от силовых структур региона (порядка 1 тысячи рабочих мест). Особое внимание в ЦЗН уделяется трудоустройству инвалидов.

«При адаптации одного рабочего места для участника СВО, имеющего инвалидность, в рамках нацпроекта „Кадры“ можно получить государственную субсидию в размере до 200 тысяч рублей. В управлении создана специальная комиссия. Мы ждем работодателей, готовых адаптировать рабочие места для бойцов с инвалидностью. Работа в этом направлении уже идет»,— пояснил Александр Шегуров.

Также работодатель может получить за трудоустройство участника СВО компенсацию в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который он будет получать за первый, третий и шестой месяц. Эти деньги направляются из федерального бюджета и оформляются через личный кабинет Социального фонда России.

По инициативе губернатора Алексея Текслера предприятиям субсидируют расходы при развитии системы наставничества. И для участников СВО, желающих освоить новые профессиональные навыки, наставничество играет сегодня большую роль.

«В рамках этой меры поддержки работодатели могут получить более 60 тысяч рублей, если к трудоустроенному участнику СВО будет прикреплен наставник. В течение трех месяцев есть возможность получать выплаты. Мы объявили отбор, ждем работодателей, желающих развивать систему наставничества у себя на предприятии», — уточнил он.

В рамках нацпроекта есть возможность участникам СВО бесплатно пройти переобучение по 100 образовательным программам. В перспективе их число планируется увеличить до 200. Так, можно получить профессию ИТ-специалиста, веб-дизайнера, оператора БПЛА, инженера. Для желающих открыть собственное дело участников СВО предусмотрены программы в Центре «Мой бизнес».

Во второй половине 2025 года в регионе будет дан старт региональному конкурсу «Лучший работодатель в сфере содействия и занятости участников специальной военной операции». Цель — выявить лучшие практики у работодателей, чтобы транслировать их в самых различных отраслях.

Есть предприятия в регионе, которые компенсируют проценты по ипотеке, вводят бесплатное медицинское обслуживание, выделяют бесплатные путевки для отдыха семьям участников СВО. И такая практика все чаще становится основной корпоративных соцпрограмм.

Для оперативного решения вопросов трудоустройства и господдержки участников СВО в Главном управлении по труду и занятости населения работает горячая линия: 8‑800‑444‑80‑88.